Πόσα λεπτά άσκησης κάνουν καλό στη μνήμη μας;

Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης μπορούν να κάνουν θαύματα για τον εγκέφαλο και τη μνήμη μας, υποστηρίζουν έρευνες και νέα δεδομένα το επιβεβαιώνουν. Πιο συγκεκριμένα, οι νευροεπιστήμονες ανέφεραν πρόσφατα στο περιοδικό Brain Communications ότι οι σύντομες προπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν μια δραστηριότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο που ονομάζεται «κυματισμοί» (ripples). Αυτά τα ηλεκτρικά κύματα θεωρούνται σημαντικά για τη διαδικασία μετατροπής των πρόσφατων εμπειριών σε μακροχρόνιες αναμνήσεις. Με άλλα λόγια, η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να θυμάται καλύτερα.

Πώς λειτουργούν οι «κυματισμοί μνήμης»

Οι κυματισμοί είναι σύντομες εκρήξεις συντονισμένης ηλεκτρικής δραστηριότητας στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου, κεντρική για τη μνήμη. Στα ζώα, έχει διαπιστωθεί ότι σταθεροποιούν τις μνήμες μετά από μια εμπειρία- σα να κάνει ο εγκέφαλος μια γρήγορη «ανασκόπηση» των πληροφοριών που μόλις δέχτηκε. Μέχρι πρόσφατα, η παρατήρηση αυτών των κυματισμών στους ανθρώπους ήταν περιορισμένη. Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε μια τεχνική εγκεφαλικής καταγραφής έτσι ώστε να υπάρξει παρακολούθηση της δραστηριότητα των νευρώνων με ακρίβεια.

Οι συμμετέχοντες, 14 άτομα ηλικίας από 17 έως 50 ετών με επιληψία, έκαναν μόλις 20 λεπτά ποδηλασίας σε στατικό ποδήλατο. Η παρακολούθηση πριν και μετά την άσκηση έδειξε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας κυματισμών στον ιππόκαμπο, που εξαπλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην επεξεργασία και την ανάκληση πληροφοριών.

Όσο υψηλότερος ήταν ο καρδιακός ρυθμός κατά τη διάρκεια της άσκησης, τόσο πιο έντονη ήταν η δραστηριότητα των κυματισμών, υποδεικνύοντας ότι η ένταση της άσκησης επηρεάζει την ανταπόκριση του εγκεφάλου.

Τι σημαίνει αυτό για τη μάθηση και τη μνήμη

Ακόμη και μια σύντομη προπόνηση μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει και να ανακαλεί πληροφορίες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η αύξηση των κυματισμών αποκαλύπτει έναν νευρικό μηχανισμό που επιβεβαιώνει τα γνωστικά οφέλη της σωματικής δραστηριότητας.

Ο ιππόκαμπος φαίνεται να ανταλλάσσει περισσότερες πληροφορίες με άλλες περιοχές του εγκεφάλου μετά την άσκηση, κάτι που ενισχύει τις διαδικασίες που βοηθούν στη σταθεροποίηση και στην οργάνωση των αναμνήσεων.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη σε όλες τις ηλικίες και να προστατεύσει από γνωστική εξασθένηση, ακόμα και να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας στη μέση ηλικία μα και αργότερα.

Μικρές αλλαγές, μεγάλα αποτελέσματα

Το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζονται ώρες στο γυμναστήριο για να ωφεληθεί ο εγκέφαλός μας. Μόλις 5–20 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση μπορούν να ενεργοποιήσουν τους κυματισμούς μνήμης. Απλές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως το περπάτημα μέχρι τη δουλειά ή η χρήση της σκάλας αντί του ασανσέρ, είναι πιο βιώσιμες και συχνά πιο αποτελεσματικές από άλλα, πιο… φιλόδοξα προγράμματα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι, παρόλο που η μελέτη έγινε σε άτομα με επιληψία, τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με παρατηρήσεις σε υγιείς ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι οι θετικές επιδράσεις της άσκησης στη μνήμη πιθανότατα ισχύουν για τον ευρύτερο πληθυσμό.

Το βασικό μήνυμα; Ο εγκέφαλός μας «ξυπνά» με κάθε κίνηση. Οι σύντομες προπονήσεις όχι μόνο ενισχύουν τη φυσική μας κατάσταση αλλά ενεργοποιούν τον εγκέφαλο και βελτιώνουν την ικανότητά μας να μαθαίνουμε και να θυμόμαστε.

Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε με λίγα λεπτά ποδήλατο ή περπάτημα καθημερινά. Είναι βέβαιο πως πολύ σύντομα, θα δείτε τη διαφορά…

* Πηγή: Vita