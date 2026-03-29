Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 11o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσα λεπτά άσκησης κάνουν καλό στη μνήμη μας;
Vita 29 Μαρτίου 2026, 09:00

Πόσα λεπτά άσκησης κάνουν καλό στη μνήμη μας;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της άσκησης και της μνήμης;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης μπορούν να κάνουν θαύματα για τον εγκέφαλο και τη μνήμη μας, υποστηρίζουν έρευνες και νέα δεδομένα το επιβεβαιώνουν. Πιο συγκεκριμένα, οι νευροεπιστήμονες ανέφεραν πρόσφατα στο περιοδικό Brain Communications ότι οι σύντομες προπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν μια δραστηριότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο που ονομάζεται «κυματισμοί» (ripples). Αυτά τα ηλεκτρικά κύματα θεωρούνται σημαντικά για τη διαδικασία μετατροπής των πρόσφατων εμπειριών σε μακροχρόνιες αναμνήσεις. Με άλλα λόγια, η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να θυμάται καλύτερα.

Πώς λειτουργούν οι «κυματισμοί μνήμης»

Οι κυματισμοί είναι σύντομες εκρήξεις συντονισμένης ηλεκτρικής δραστηριότητας στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου, κεντρική για τη μνήμη. Στα ζώα, έχει διαπιστωθεί ότι σταθεροποιούν τις μνήμες μετά από μια εμπειρία- σα να κάνει ο εγκέφαλος μια γρήγορη «ανασκόπηση» των πληροφοριών που μόλις δέχτηκε. Μέχρι πρόσφατα, η παρατήρηση αυτών των κυματισμών στους ανθρώπους ήταν περιορισμένη. Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε  μια τεχνική εγκεφαλικής καταγραφής έτσι ώστε να υπάρξει παρακολούθηση της δραστηριότητα των νευρώνων με ακρίβεια.

Οι συμμετέχοντες, 14 άτομα ηλικίας από 17 έως 50 ετών με επιληψία, έκαναν μόλις 20 λεπτά ποδηλασίας σε στατικό ποδήλατο. Η παρακολούθηση πριν και μετά την άσκηση έδειξε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας κυματισμών στον ιππόκαμπο, που εξαπλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην επεξεργασία και την ανάκληση πληροφοριών.

Όσο υψηλότερος ήταν ο καρδιακός ρυθμός κατά τη διάρκεια της άσκησης, τόσο πιο έντονη ήταν η δραστηριότητα των κυματισμών, υποδεικνύοντας ότι η ένταση της άσκησης επηρεάζει την ανταπόκριση του εγκεφάλου.

Τι σημαίνει αυτό για τη μάθηση και τη μνήμη

Ακόμη και μια σύντομη προπόνηση μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει και να ανακαλεί πληροφορίες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η αύξηση των κυματισμών αποκαλύπτει έναν νευρικό μηχανισμό που επιβεβαιώνει τα γνωστικά οφέλη της σωματικής δραστηριότητας.

Ο ιππόκαμπος φαίνεται να ανταλλάσσει περισσότερες πληροφορίες με άλλες περιοχές του εγκεφάλου μετά την άσκηση, κάτι που ενισχύει τις διαδικασίες που βοηθούν στη σταθεροποίηση και στην οργάνωση των αναμνήσεων.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη σε όλες τις ηλικίες και να προστατεύσει από γνωστική εξασθένηση, ακόμα και να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας στη μέση ηλικία μα και αργότερα.

Μικρές αλλαγές, μεγάλα αποτελέσματα

Το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζονται ώρες στο γυμναστήριο για να ωφεληθεί ο εγκέφαλός μας. Μόλις 5–20 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση μπορούν να ενεργοποιήσουν τους κυματισμούς μνήμης. Απλές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως το περπάτημα μέχρι τη δουλειά ή η χρήση της σκάλας αντί του ασανσέρ, είναι πιο βιώσιμες και συχνά πιο αποτελεσματικές από άλλα, πιο… φιλόδοξα προγράμματα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι, παρόλο που η μελέτη έγινε σε άτομα με επιληψία, τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με παρατηρήσεις σε υγιείς ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι οι θετικές επιδράσεις της άσκησης στη μνήμη πιθανότατα ισχύουν για τον ευρύτερο πληθυσμό.

Το βασικό μήνυμα; Ο εγκέφαλός μας «ξυπνά» με κάθε κίνηση. Οι σύντομες προπονήσεις όχι μόνο ενισχύουν τη φυσική μας κατάσταση αλλά ενεργοποιούν τον εγκέφαλο και βελτιώνουν την ικανότητά μας να μαθαίνουμε και να θυμόμαστε.

Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε με λίγα λεπτά ποδήλατο ή περπάτημα καθημερινά. Είναι βέβαιο πως πολύ σύντομα, θα δείτε τη διαφορά…

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ένα μήνα στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Στον πόλεμο και οι Χούθι της Υεμένης

inWellness
inTown
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια επιρροή 29.03.26

Από το Twitter στο X - Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Euroleague 29.03.26

Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη

Σύνταξη
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Γεώργιος Μαζιάς
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Μιχάλης Γελασάκης
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές 29.03.26

Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Νατάσα Σινιώρη
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κόσμος 29.03.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο