27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Βάλε την κίνηση στη ζωή σου: Πέντε λεπτά κάνουν τη διαφορά
Μελέτη 27 Μαρτίου 2026, 06:30

Σύμφωνα με νέα μελέτη, μικρές αλλαγές στην καθημερινή κίνηση, όπως το πιο γρήγορο περπάτημα ή το ανέβασμα από τις σκάλες, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Μικρές ρεαλιστικές αλλαγές στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για τη σωματική και ψυχική μας ευεξία. Η κίνηση για παράδειγμα, ακόμα και λίγα λεπτά την ημέρα, μπορεί να κάνει τη διαφορά και η επιστήμη το επιβεβαιώνει: μια μεγάλη διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet έδειξε ότι μόλις πέντε επιπλέον λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα μπορούν να προλάβουν 1 στους 10 πρόωρους θανάτους.

Η εν λόγω μελέτη ανέλυσε δεδομένα όσον αφορά την άσκηση για πάνω από 135.000 ενήλικες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινή κίνηση, όπως το πιο γρήγορο περπάτημα ή το ανέβασμα από τις σκάλες, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία.

Επιπλέον, η μείωση του καθιστικού χρόνου κατά 30 λεπτά την ημέρα—π.χ. να καθόμαστε λιγότερο στη δουλειά ή στο σπίτι—μπορεί να προλάβει το 3% των θανάτων για υψηλού κινδύνου άτομα και πάνω από το 7% σε επίπεδο πληθυσμού. Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και εκτιμάται μάλιστα πως ευθύνεται για το 7-9% της παγκόσμιας θνησιμότητας, γι’ αυτό και είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί συλλογικά, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις εμφανίζονται όταν αρχίζει κανείς να κινείται λίγο ενώ δεν συνήθιζε να κινείται καθόλου. Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν πως όσο περισσότερη δραστηριότητα κάνει ένα άτομο ήδη, τα κέρδη σταθεροποιούνται. Το πιο σημαντικό μήνυμα της έρευνας φαίνεται να είναι: η σταδιακή πρόοδος μετράει περισσότερο από την τελειότητα.

Κίνηση: Μικρές αλλαγές, μεγάλα οφέλη

Η άσκηση δεν βοηθά μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό:

  • Βελτιώνει τον ύπνο και μειώνει την κόπωση
  • Βελτιώνει τη διάθεση και την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας
  • Μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης
  • Υποστηρίζει την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι μειώνει τον κίνδυνο άνοιας σε μεγαλύτερη ηλικία

Δεν χρειάζονται ώρες στο γυμναστήριο για να δείτε αποτελέσματα. Το «κλειδί» είναι η οποιαδήποτε δραστηριότητα να είναι πρακτική και να εντάσσεται στην καθημερινότητά μας. Απλές αλλαγές, όπως να κατέβετε από το λεωφορείο ή το μετρό μια στάση νωρίτερα και να περπατήσετε το υπόλοιπο της διαδρομής, να χρησιμοποιείτε τις σκάλες αντί για τον ανελκυστήρα ή να κάνετε σύντομα δυναμικά διαλείμματα με έντονη κίνηση, συχνά είναι πιο βιώσιμες από άλλα φιλόδοξα σχέδια…

Ακόμα και 20 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή.

Το ενθαρρυντικό άλλωστε μήνυμα αυτής της έρευνας είναι ότι οι ουσιαστικές βελτιώσεις ξεκινούν συχνά με πολύ μικρά βήματα και ότι η δύναμή μας να κάνουμε αυτά τα μικρά βήματα μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη και καλύτερη ζωή.

Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Τα κρίσιμα 10 χιλιόμετρα 27.03.26

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

