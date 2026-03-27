Βάλε την κίνηση στη ζωή σου: Πέντε λεπτά κάνουν τη διαφορά

Μικρές ρεαλιστικές αλλαγές στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για τη σωματική και ψυχική μας ευεξία. Η κίνηση για παράδειγμα, ακόμα και λίγα λεπτά την ημέρα, μπορεί να κάνει τη διαφορά και η επιστήμη το επιβεβαιώνει: μια μεγάλη διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet έδειξε ότι μόλις πέντε επιπλέον λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα μπορούν να προλάβουν 1 στους 10 πρόωρους θανάτους.

Η εν λόγω μελέτη ανέλυσε δεδομένα όσον αφορά την άσκηση για πάνω από 135.000 ενήλικες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινή κίνηση, όπως το πιο γρήγορο περπάτημα ή το ανέβασμα από τις σκάλες, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία.

Επιπλέον, η μείωση του καθιστικού χρόνου κατά 30 λεπτά την ημέρα—π.χ. να καθόμαστε λιγότερο στη δουλειά ή στο σπίτι—μπορεί να προλάβει το 3% των θανάτων για υψηλού κινδύνου άτομα και πάνω από το 7% σε επίπεδο πληθυσμού. Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και εκτιμάται μάλιστα πως ευθύνεται για το 7-9% της παγκόσμιας θνησιμότητας, γι’ αυτό και είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί συλλογικά, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις εμφανίζονται όταν αρχίζει κανείς να κινείται λίγο ενώ δεν συνήθιζε να κινείται καθόλου. Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν πως όσο περισσότερη δραστηριότητα κάνει ένα άτομο ήδη, τα κέρδη σταθεροποιούνται. Το πιο σημαντικό μήνυμα της έρευνας φαίνεται να είναι: η σταδιακή πρόοδος μετράει περισσότερο από την τελειότητα.

Κίνηση: Μικρές αλλαγές, μεγάλα οφέλη

Η άσκηση δεν βοηθά μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό:

Βελτιώνει τον ύπνο και μειώνει την κόπωση

Βελτιώνει τη διάθεση και την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας

Μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης

Υποστηρίζει την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος

Υπάρχουν ενδείξεις ότι μειώνει τον κίνδυνο άνοιας σε μεγαλύτερη ηλικία

Δεν χρειάζονται ώρες στο γυμναστήριο για να δείτε αποτελέσματα. Το «κλειδί» είναι η οποιαδήποτε δραστηριότητα να είναι πρακτική και να εντάσσεται στην καθημερινότητά μας. Απλές αλλαγές, όπως να κατέβετε από το λεωφορείο ή το μετρό μια στάση νωρίτερα και να περπατήσετε το υπόλοιπο της διαδρομής, να χρησιμοποιείτε τις σκάλες αντί για τον ανελκυστήρα ή να κάνετε σύντομα δυναμικά διαλείμματα με έντονη κίνηση, συχνά είναι πιο βιώσιμες από άλλα φιλόδοξα σχέδια…

Ακόμα και 20 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή.

Το ενθαρρυντικό άλλωστε μήνυμα αυτής της έρευνας είναι ότι οι ουσιαστικές βελτιώσεις ξεκινούν συχνά με πολύ μικρά βήματα και ότι η δύναμή μας να κάνουμε αυτά τα μικρά βήματα μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη και καλύτερη ζωή.

* Πηγή: Vita