Έρευνα: Τι σχέση έχoυν οι ασκήσεις cardio με τη μνήμη;

Η άσκηση είναι γνωστό πως έχει θετική επίδραση στη γνωστική λειτουργία και την πνευματική διαύγεια. Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από αυτή την επίδραση παραμένουν ασαφείς. Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους μηχανισμούς αυτούς, αποκαλύπτοντας μια ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ της προπόνησης cardio και των “κυματισμών του εγκεφάλου” που σχετίζονται με τη μνήμη και τη μάθηση.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια ιδιαίτερη μορφή εγκεφαλικής δραστηριότητας, τους λεγόμενους «αιχμηρούς κυματισμούς» (sharp wave-ripples, SWRs), που προέρχονται από τον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου που θεωρείται το «κέντρο της μνήμης» και είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και την ανάκτηση πληροφοριών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις 20 λεπτά καρδιοαναπνευστικής άσκησης μπορούν να προκαλέσουν μια έντονη αλλαγή στη δραστηριότητα αυτών των κυματισμών, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εδραίωση και την ενίσχυση της μνήμης.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη έδειξε ότι ύστερα από μια συνεδρία ποδηλασίας, υπήρξε μια σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα των κυματισμών στον ιππόκαμπο, οι οποίοι συγχρονίζονται με τη δραστηριότητα άλλων εγκεφαλικών περιοχών, όπως το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας (DMN), το οποίο είναι υπεύθυνο για τις σκέψεις και την ανάκληση της μνήμης. Αυτή η συγχρονισμένη δραστηριότητα μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση και τη λειτουργία των νευρικών κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ερευνητές παρατήρησαν και μια σχέση «δόσης-αντίδρασης»: οι συμμετέχοντες που είχαν υψηλότερους καρδιακούς ρυθμούς κατά την άσκηση εμφάνισαν μεγαλύτερη αύξηση στη δραστηριότητα των κυματισμών. Αυτό υποδεικνύει ότι η φυσιολογική ένταση της άσκησης μπορεί να επηρεάσει την ένταση της νευρικής αντίδρασης, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση των περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και την μάθηση.

Γιατί είναι σημαντικά τα εν λόγω ευρήματα

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεσα ότι οι αυξημένοι κυματισμοί μεταφράζονται σε υψηλότερους δείκτες γνωστικών τεστ, τα ευρήματα προσφέρουν μια νευροεπιστημονική εξήγηση για την «πνευματική καθαρότητα μετά την άσκηση» που βιώνουν πολλοί άνθρωποι. Οι ασκήσεις cardio φαίνεται να ενεργοποιούν και να ενισχύουν τις διαδρομές μνήμης του εγκεφάλου, βελτιώνοντας την ικανότητά του να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει νέες πληροφορίες.

Αυτά τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των μελετών σε ζώα και των δεδομένων που προέρχονται από ανθρώπους, προσφέροντας νέες γνώσεις για το πώς η άσκηση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου σε γνωστικό επίπεδο. Με ακόμη πιο εξειδικευμένες έρευνες στο μέλλον, η σύνδεση μεταξύ άσκησης και μνήμης μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες για την κατανόηση και την ενίσχυση της γνωστικής μας υγείας.

Cardio για πιο δυνατό μυαλό

Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι καρδιοαναπνευστικές ασκήσεις δεν είναι μόνο ωφέλιμες για τη φυσική μας υγεία, αλλά μπορούν να ενισχύσουν και τη γνωστική μας λειτουργία, βελτιώνοντας τη μνήμη και την ικανότητά μας να επεξεργαζόμαστε νέες πληροφορίες. Είτε επιλέξετε να κάνετε ποδηλασία, τρέξιμο, είτε απλά έναν περίπατο με γρήγορο βήμα, 20 λεπτά καθημερινής άσκησης αρκούν για να βοηθήσουν τον εγκέφαλό σας να λειτουργεί καλύτερα. Κάντε την καρδιοαναπνευστική άσκηση μέρος της καθημερινότητάς σας και απολαύστε τα οφέλη όχι μόνο για το σώμα σας, αλλά και για το μυαλό σας.

* Πηγή: Vita