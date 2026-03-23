23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Έρευνα: Τι σχέση έχoυν οι ασκήσεις cardio με τη μνήμη;
Fitness 23 Μαρτίου 2026, 06:30

Έρευνα: Τι σχέση έχoυν οι ασκήσεις cardio με τη μνήμη;

Σύμφωνα με νέα μελέτη, υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ασκήσεων cardio και των “κυματισμών του εγκεφάλου” που σχετίζονται με τη μνήμη και τη μάθηση

Η άσκηση είναι γνωστό πως έχει θετική επίδραση στη γνωστική λειτουργία και την πνευματική διαύγεια. Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από αυτή την επίδραση παραμένουν ασαφείς. Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους μηχανισμούς αυτούς, αποκαλύπτοντας μια ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ της προπόνησης cardio και των “κυματισμών του εγκεφάλου” που σχετίζονται με τη μνήμη και τη μάθηση.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια ιδιαίτερη μορφή εγκεφαλικής δραστηριότητας, τους λεγόμενους «αιχμηρούς κυματισμούς» (sharp wave-ripples, SWRs), που προέρχονται από τον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου που θεωρείται το «κέντρο της μνήμης» και είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και την ανάκτηση πληροφοριών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις 20 λεπτά καρδιοαναπνευστικής άσκησης μπορούν να προκαλέσουν μια έντονη αλλαγή στη δραστηριότητα αυτών των κυματισμών, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εδραίωση και την ενίσχυση της μνήμης.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη έδειξε ότι ύστερα από μια συνεδρία ποδηλασίας, υπήρξε μια σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα των κυματισμών στον ιππόκαμπο, οι οποίοι συγχρονίζονται με τη δραστηριότητα άλλων εγκεφαλικών περιοχών, όπως το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας (DMN), το οποίο είναι υπεύθυνο για τις σκέψεις και την ανάκληση της μνήμης. Αυτή η συγχρονισμένη δραστηριότητα μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση και τη λειτουργία των νευρικών κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ερευνητές παρατήρησαν και μια σχέση «δόσης-αντίδρασης»: οι συμμετέχοντες που είχαν υψηλότερους καρδιακούς ρυθμούς κατά την άσκηση εμφάνισαν μεγαλύτερη αύξηση στη δραστηριότητα των κυματισμών. Αυτό υποδεικνύει ότι η φυσιολογική ένταση της άσκησης μπορεί να επηρεάσει την ένταση της νευρικής αντίδρασης, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση των περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και την μάθηση.

Γιατί είναι σημαντικά τα εν λόγω ευρήματα

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεσα ότι οι αυξημένοι κυματισμοί μεταφράζονται σε υψηλότερους δείκτες γνωστικών τεστ, τα ευρήματα προσφέρουν μια νευροεπιστημονική εξήγηση για την «πνευματική καθαρότητα μετά την άσκηση» που βιώνουν πολλοί άνθρωποι. Οι ασκήσεις cardio φαίνεται να ενεργοποιούν και να ενισχύουν τις διαδρομές μνήμης του εγκεφάλου, βελτιώνοντας την ικανότητά του να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει νέες πληροφορίες.

Αυτά τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των μελετών σε ζώα και των δεδομένων που προέρχονται από ανθρώπους, προσφέροντας νέες γνώσεις για το πώς η άσκηση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου σε γνωστικό επίπεδο. Με ακόμη πιο εξειδικευμένες έρευνες στο μέλλον, η σύνδεση μεταξύ άσκησης και μνήμης μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες για την κατανόηση και την ενίσχυση της γνωστικής μας υγείας.

Cardio για πιο δυνατό μυαλό

Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι καρδιοαναπνευστικές ασκήσεις δεν είναι μόνο ωφέλιμες για τη φυσική μας υγεία, αλλά μπορούν να ενισχύσουν και τη γνωστική μας λειτουργία, βελτιώνοντας τη μνήμη και την ικανότητά μας να επεξεργαζόμαστε νέες πληροφορίες. Είτε επιλέξετε να κάνετε ποδηλασία, τρέξιμο, είτε απλά έναν περίπατο με γρήγορο βήμα, 20 λεπτά καθημερινής άσκησης αρκούν για να βοηθήσουν τον εγκέφαλό σας να λειτουργεί καλύτερα. Κάντε την καρδιοαναπνευστική άσκηση μέρος της καθημερινότητάς σας και απολαύστε τα οφέλη όχι μόνο για το σώμα σας, αλλά και για το μυαλό σας.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Σύνταξη
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

