Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
Fizz 29 Μαρτίου 2026, 23:00

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά την πρόσφατη προβολή της τελευταίας ταινίας της Αμάντα Πιτ, «Fantasy Life», στο Angelika της Νέας Υόρκης, πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση με τη συμμετοχή της Πιτ, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Μάθιου Σιρ και της ηθοποιού Αντρέα Μάρτιν.

Όταν ρωτήθηκε για το έργο για το οποίο νιώθει τη μεγαλύτερη νοσταλγία, η Πιτ απάντησε: «Παραδόξως, μόλις σκεφτόμουν τον Μπρους Γουίλις».

Η Πιτ είπε ότι ο Γουίλις «με επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο της Τζιλ Σεντ Κλερ, μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

«Εγώ απλά συμμετείχα σε επεισόδια του Law and Order. Υπήρχαν είκοσι γυναίκες στο διάδρομο που περίμεναν στη σειρά για να διαβάσουν [το σενάριο] μαζί του, οι οποίες είχαν περάσει στο τελικό στάδιο των οντισιόν για τη ταινία», αναπολούσε στην εκδήλωση.

«Νιώθω τεράστια συναισθηματική σύνδεση»

Στην ταινία «Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας» δια χειρός του σκηνοθέτη Τζόναθαν Λιν, πρωταγωνιστούσε ο Μάθιου Πέρι στον ρόλο ενός ήρεμου οδοντιάτρου και ο Γουίλις στον ρόλο ενός πληρωμένου δολοφόνου και νέου γείτονα του Πέρι.

Εκτός από τους Πιτ, Γουίλις και Πέρι, στην ταινία εμφανίστηκαν επίσης οι Ροζάνα Αρκέτ, Μάικλ Κλαρκ Ντάνκαν και Νατάσα Χένστριτζ.

Παρόλο που υπήρχαν πράγματα που «δεν της άρεσαν» στην ταινία και παραδέχεται ότι θα ήθελε να ήταν διαφορετικά, εξακολουθεί να αναπολεί την εποχή των γυρισμάτων με αγάπη.

«Νιώθω τεράστια συναισθηματική σύνδεση με [τον Γουίλις], τον Τζόναθαν Λιν και γενικώς με όλη την [κινηματογραφική] εμπειρία», τόνισε η Πιτ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίλις αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, αφού διαγνώστηκε με αφασία, η οποία έκτοτε εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια (FTD).

«Ήμουν πολύ σοβαρή»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Αμάντα Πιτ, ανέφερε ότι ήταν «πολύ δεμένη» με τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών.

«Ήμουν πολύ νέα και νόμιζα ότι έπαιζα Μολιέρο, αν κρίνω από το πώς φερόμουν στη δουλειά», αστειεύτηκε. «Αυτοί έπιναν στο λόμπι και διασκέδαζαν, ενώ εγώ έλεγα: ‘Πρέπει να μάθω τις ατάκες μου’. Ήμουν πολύ σοβαρή».

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Πακιστάν: Ενδεχόμενες επαφές ΗΠΑ-Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες

Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή τον έπιασε να «καπνίζει κρακ» στο σπίτι της

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»
ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης
Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης

H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

