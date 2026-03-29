Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Μετά την πρόσφατη προβολή της τελευταίας ταινίας της Αμάντα Πιτ, «Fantasy Life», στο Angelika της Νέας Υόρκης, πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση με τη συμμετοχή της Πιτ, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Μάθιου Σιρ και της ηθοποιού Αντρέα Μάρτιν.

Όταν ρωτήθηκε για το έργο για το οποίο νιώθει τη μεγαλύτερη νοσταλγία, η Πιτ απάντησε: «Παραδόξως, μόλις σκεφτόμουν τον Μπρους Γουίλις».

Η Πιτ είπε ότι ο Γουίλις «με επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο της Τζιλ Σεντ Κλερ, μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

«Εγώ απλά συμμετείχα σε επεισόδια του Law and Order. Υπήρχαν είκοσι γυναίκες στο διάδρομο που περίμεναν στη σειρά για να διαβάσουν [το σενάριο] μαζί του, οι οποίες είχαν περάσει στο τελικό στάδιο των οντισιόν για τη ταινία», αναπολούσε στην εκδήλωση.

Στην ταινία «Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας» δια χειρός του σκηνοθέτη Τζόναθαν Λιν, πρωταγωνιστούσε ο Μάθιου Πέρι στον ρόλο ενός ήρεμου οδοντιάτρου και ο Γουίλις στον ρόλο ενός πληρωμένου δολοφόνου και νέου γείτονα του Πέρι.

Εκτός από τους Πιτ, Γουίλις και Πέρι, στην ταινία εμφανίστηκαν επίσης οι Ροζάνα Αρκέτ, Μάικλ Κλαρκ Ντάνκαν και Νατάσα Χένστριτζ.

Παρόλο που υπήρχαν πράγματα που «δεν της άρεσαν» στην ταινία και παραδέχεται ότι θα ήθελε να ήταν διαφορετικά, εξακολουθεί να αναπολεί την εποχή των γυρισμάτων με αγάπη.

«Νιώθω τεράστια συναισθηματική σύνδεση με [τον Γουίλις], τον Τζόναθαν Λιν και γενικώς με όλη την [κινηματογραφική] εμπειρία», τόνισε η Πιτ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίλις αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, αφού διαγνώστηκε με αφασία, η οποία έκτοτε εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Αμάντα Πιτ, ανέφερε ότι ήταν «πολύ δεμένη» με τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών.

«Ήμουν πολύ νέα και νόμιζα ότι έπαιζα Μολιέρο, αν κρίνω από το πώς φερόμουν στη δουλειά», αστειεύτηκε. «Αυτοί έπιναν στο λόμπι και διασκέδαζαν, ενώ εγώ έλεγα: ‘Πρέπει να μάθω τις ατάκες μου’. Ήμουν πολύ σοβαρή».

*Με πληροφορίες από: People