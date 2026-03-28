28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Άλλα Αθλήματα 28 Μαρτίου 2026, 14:35

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στον Ρέντη στον δεύτερο ημιτελικό των playoffs

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20:30) τον Παναθηναϊκό στο Ρέντη, με τους Ερυθρόλευκους να στοχεύουν στη νίκη για να ισοφαρίσουν τη σειρά των playoffs σε 1-1.

Τις υποχρεώσεις της στα playoffs του πρωταθλήματος συνεχίζει, το Σάββατο (28/3) το βράδυ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, που κοντράρεται με τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, στις 20:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για τον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Volley League, με στόχο τη νίκη, ώστε να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1.

Οι δηλώσεις πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

«Να επιστρέψουμε στη σειρά, να ισοφαρίσουμε»

Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς: «Σίγουρα, περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι. Γνωρίζουμε, όμως, ότι μπροστά στους φιλάθλους μας έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψουμε σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών και με μια νίκη, να ισοφαρίσουμε. Σίγουρα, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά, έχουμε κάποια μικρά προβλήματα, αλλά ελπίζουμε, ότι μέχρι αύριο, θα είμαστε έτοιμοι και στο 100%».

Δημήτρης Τζιάβρας: «Γνωρίζουμε όλοι, ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Για αυτό πρέπει να μπούμε δυνατά στο γήπεδο, από την αρχή, χωρίς να αφήσουμε περιθώρια στον Παναθηναϊκό να «σπάσει» την έδρα μας. Ο αντίπαλος έχει το μομεντουμ, πιέζει πολύ από τη γραμμή του σερβίς, αλλά αν καταφέρουμε να τους περιορίσουμε και να τους πιέσουμε κι εμείς, θα εκμεταλλευτούμε τα υπόλοιπα στοιχεία στα οποία είμαστε καλύτεροι. Χρωστάμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο μια καλή εμφάνιση και τη νίκη. Πρέπει να βγάλουμε όλοι μας τον κατάλληλο εγωισμό που απαιτεί η σειρά και να ανατρέψουμε την κατάσταση».

Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις λένε οι Χούθι – Το Ιράν στόχευσε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ κοντά στο Ομάν

Αθλητική Ροή
Euroleague 28.03.26

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»
Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας
Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιούνται τραπέζια διαλόγου με διάφορες θεματικές - Οι ομιλίες που αναμένονται με ενδιαφέρον

Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Δουδωνής: Σε δημόσια διαβούλευση οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά το συνέδριο
Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

