Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στον Ρέντη στον δεύτερο ημιτελικό των playoffs
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20:30) τον Παναθηναϊκό στο Ρέντη, με τους Ερυθρόλευκους να στοχεύουν στη νίκη για να ισοφαρίσουν τη σειρά των playoffs σε 1-1.
Τις υποχρεώσεις της στα playoffs του πρωταθλήματος συνεχίζει, το Σάββατο (28/3) το βράδυ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, που κοντράρεται με τον «αιώνιο» αντίπαλο.
Συγκεκριμένα, στις 20:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για τον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Volley League, με στόχο τη νίκη, ώστε να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1.
Οι δηλώσεις πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
«Να επιστρέψουμε στη σειρά, να ισοφαρίσουμε»
Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς: «Σίγουρα, περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι. Γνωρίζουμε, όμως, ότι μπροστά στους φιλάθλους μας έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψουμε σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών και με μια νίκη, να ισοφαρίσουμε. Σίγουρα, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά, έχουμε κάποια μικρά προβλήματα, αλλά ελπίζουμε, ότι μέχρι αύριο, θα είμαστε έτοιμοι και στο 100%».
Δημήτρης Τζιάβρας: «Γνωρίζουμε όλοι, ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Για αυτό πρέπει να μπούμε δυνατά στο γήπεδο, από την αρχή, χωρίς να αφήσουμε περιθώρια στον Παναθηναϊκό να «σπάσει» την έδρα μας. Ο αντίπαλος έχει το μομεντουμ, πιέζει πολύ από τη γραμμή του σερβίς, αλλά αν καταφέρουμε να τους περιορίσουμε και να τους πιέσουμε κι εμείς, θα εκμεταλλευτούμε τα υπόλοιπα στοιχεία στα οποία είμαστε καλύτεροι. Χρωστάμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο μια καλή εμφάνιση και τη νίκη. Πρέπει να βγάλουμε όλοι μας τον κατάλληλο εγωισμό που απαιτεί η σειρά και να ανατρέψουμε την κατάσταση».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις