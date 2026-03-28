Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Με κλειδί το τρίτο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο έτρεξε επιμέρους 26-12 ο Άρης Betsson έφυγε νικητής με 96-92 από τη Ρόδο για την 23η αγωνιστική της Basket League και συνεχίζει να «βλέπει» ακόμη και την πρώτη 4άδα στην κανονική περίοδο…

Αυτή ήταν η 7η σερί νίκη που πετυχαίνει η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς η οποία έχει πλέον 12 νίκες και 7 ήττες σε 19 παιχνίδια συνολικά. Από την πλευρά του ο Κολοσσός Ρόδου έχει 7-14 σε 21 ματς.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Αμίν Νουά με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ήταν εκείνος που κρατούσε «όρθια» την ομάδα στο πρώτο κακό αμυντικά ημίχρονο στο οποίο δέχθηκε 54 πόντους συνολικά, τους 36 στο α’ δεκάλεπτο!

Από εκεί και πέρα καταλυτικός ήταν και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, όχι τόσο με τους 10 πόντους και τα 4 ριμπάουντ που είχε, όσο με την εξαιρετική άμυνα που έπαιξε για μία ακόμη φορά κοντά και πάνω από το καλάθι, με τις πέντε τάπες που μοίρασε να τα λένε όλα.

Αναφορά για τους κορυφαίους του Άρη πρέπει να κάνουμε και στον Μπράις Τζόουνς ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμού και είχε 17 πόντους με 10/11 βολές, αρκετές στο 4ο δεκάλεπτο όταν η μπάλα «έκαιγε». Σπουδαίος και ο Ρόνι Χάρελ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Σημαντική για τους νικητές η φθορά που προκάλεσαν στους αντιπάλους τους με τα φάουλ, έχοντας 29/38 βολές, δηλαδή ποσοστό 76%.

Από την πλευρά του ο Κολοσσός δεν μπόρεσε σε κανένα σχεδόν δεκάλεπτο να κρατήσει αμυντικά τον Άρη, αφού και στο πρώτο που σημείωσε 36, δέχθηκε 29. Αντιθέτως ο Άρης κράτησε στους 12 μόλις πόντους τους νησιώτες στην 3η περίοδο που ήταν σημείο κλειδί για την ανατροπή του σκηνικού στο κλειστό της Ρόδου.

Από τον Κολοσσό ο Μακ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ 18 είχε ο Κένεντι και 13 ο Ακιν που ξεκίνησε «ζεστός», αλλά δεν είχε συνέχεια.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-46, 66-72, 92-96

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Ραντλ 12 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ασίστ), Μακ 24 (7/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Νίκολς 13 (3/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαλβανίνι 7 (1), Ακιν 13 (5/8 δίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κένεντι 15 (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος 3 (1), Χρυσικόπουλος 2, Κουρουπάκης 1

Αρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 5 (1/8 σουτ, 5 ασίστ), Νουά 31 (7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μποχωρίδης 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χάρελ 18 (5/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 10 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ), Τζόουνς 17 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φόρεστερ 2, Άντζουσιτς 3 (3/3 βολές), Κουλμπόκα 6 (2)