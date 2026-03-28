Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28 Μαρτίου 2026, 18:40

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Με κλειδί το τρίτο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο έτρεξε επιμέρους 26-12 ο Άρης Betsson έφυγε νικητής με 96-92 από τη Ρόδο για την 23η αγωνιστική της Basket League και συνεχίζει να «βλέπει» ακόμη και την πρώτη 4άδα στην κανονική περίοδο…

Αυτή ήταν η 7η σερί νίκη που πετυχαίνει η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς η οποία έχει πλέον 12 νίκες και 7 ήττες σε 19 παιχνίδια συνολικά. Από την πλευρά του ο Κολοσσός Ρόδου έχει 7-14 σε 21 ματς.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Αμίν Νουά με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ήταν εκείνος που κρατούσε «όρθια» την ομάδα στο πρώτο κακό αμυντικά ημίχρονο στο οποίο δέχθηκε 54 πόντους συνολικά, τους 36 στο α’ δεκάλεπτο!

Από εκεί και πέρα καταλυτικός ήταν και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, όχι τόσο με τους 10 πόντους και τα 4 ριμπάουντ που είχε, όσο με την εξαιρετική άμυνα που έπαιξε για μία ακόμη φορά κοντά και πάνω από το καλάθι, με τις πέντε τάπες που μοίρασε να τα λένε όλα.

Αναφορά για τους κορυφαίους του Άρη πρέπει να κάνουμε και στον Μπράις Τζόουνς ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμού και είχε 17 πόντους με 10/11 βολές, αρκετές στο 4ο δεκάλεπτο όταν η μπάλα «έκαιγε». Σπουδαίος και ο Ρόνι Χάρελ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Σημαντική για τους νικητές η φθορά που προκάλεσαν στους αντιπάλους τους με τα φάουλ, έχοντας 29/38 βολές, δηλαδή ποσοστό 76%.

Από την πλευρά του ο Κολοσσός δεν μπόρεσε σε κανένα σχεδόν δεκάλεπτο να κρατήσει αμυντικά τον Άρη, αφού και στο πρώτο που σημείωσε 36, δέχθηκε 29. Αντιθέτως ο Άρης κράτησε στους 12 μόλις πόντους τους νησιώτες στην 3η περίοδο που ήταν σημείο κλειδί για την ανατροπή του σκηνικού στο κλειστό της Ρόδου.

Από τον Κολοσσό ο Μακ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ 18 είχε ο Κένεντι και 13 ο Ακιν που ξεκίνησε «ζεστός», αλλά δεν είχε συνέχεια.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-46, 66-72, 92-96

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Ραντλ 12 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ασίστ), Μακ 24 (7/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Νίκολς 13 (3/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαλβανίνι 7 (1), Ακιν 13 (5/8 δίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κένεντι 15 (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος 3 (1), Χρυσικόπουλος 2, Κουρουπάκης 1

Αρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 5 (1/8 σουτ, 5 ασίστ), Νουά 31 (7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μποχωρίδης 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χάρελ 18 (5/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 10 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ), Τζόουνς 17 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φόρεστερ 2, Άντζουσιτς 3 (3/3 βολές), Κουλμπόκα 6 (2)

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σύνταξη
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σύνταξη
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.03.26

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Σύνταξη
