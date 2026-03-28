«Ποια ομάδα της Euroleague είναι φαβορί για τον Χίφι το καλοκαίρι»

Από τα πιο hot ονόματα του καλοκαιριού στη μεταγραφική αγορά θα είναι ο γκαρντ της Παρί, Ναντίρ Χίφι.

Ο 24χρονος γκαρντ εξακολουθεί να τραβά έντονα τα βλέμματα από τη στιγμή που μπήκε στη διοργάνωση, ενώ όσο πλησιάζει η offseason, τόσο περισσότερο «φουντώνει» η συζήτηση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Το φαβορί για τον Χίφι και το… άλλο σενάριο

Πολλές είναι οι ομάδες που τον έχουν στα… ραντάρ τους, ενώ ακόμη και το σενάριο να παραμείνει στην Παρί μέχρι να εμφανιστεί μία ευκαιρία από το ΝΒΑ είναι ρεαλιστικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις ομάδες που τον εξετάζουν για τη θέση των γκαρντ, αλλά το μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει αν αποχωρήσει από τη Γαλλία είναι η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ στο εξωτερικό.

Στη φετινή Euroleague, ο Χίφι μετρά 19,1 πόντους, 3,7 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ αντίστοιχα πολύ καλά είναι και τα νούμερά του στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου γράφει 19,1 πόντους, 3,9 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ ανά αγώνα.