Ο Χίφι άλλαξε κούρεμα και έγινε… αγνώριστος πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)
Αγνώριστος ο Ναντίρ Χίφι με το νέο του look – Η viral φωτογραφία του αστέρα της Παρί λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (10/3, 21:45).
Σε μία αλλαγή στην εμφάνισή του προχώρησε ο Ναντίρ Χίφι, καθώς ο αστέρας της Παρί κουρεύτηκε λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (10/3, 21:45) και είναι… αγνώριστος.
Ο ταλαντούχος γκαρντ δημοσίευσε μία ανάρτηση στα social media με το νέο του look και πολλοί χρήστες σχολίασαν την αλλαγή στην εμφάνισή του.
Η ανάρτηση του Χίφι με το νέο του look
— Nadir Hifi (@thenadirhifi) March 10, 2026
Μάλιστα και η Euroleague σχολίασε κάτω από το ποστ, με το επίσημο account της διοργάνωσης να αναφέρει χαριτολογώντας, ότι κάποιος χάκαρε τον λογαριασμό του Χίφι, καθώς η αλλαγή στα μαλλιά του είναι τεράστια.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη Euroleague, αυτή τη σεζόν μετράει αυτή τη σεζόν, με 19,5 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει ποσοστό ευστοχίας 46,1% στα δίποντα και 34,6% στα τρίποντα. Έχει επίσης μέσο όρο 2,4 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1 κλέψιμο, με μέσο όρο ευστοχίας 17,3.
