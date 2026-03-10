Ο Χίφι άλλαξε κούρεμα και έγινε… αγνώριστος πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)

Σε μία αλλαγή στην εμφάνισή του προχώρησε ο Ναντίρ Χίφι, καθώς ο αστέρας της Παρί κουρεύτηκε λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (10/3, 21:45) και είναι… αγνώριστος.

Ο ταλαντούχος γκαρντ δημοσίευσε μία ανάρτηση στα social media με το νέο του look και πολλοί χρήστες σχολίασαν την αλλαγή στην εμφάνισή του.

Η ανάρτηση του Χίφι με το νέο του look

Μάλιστα και η Euroleague σχολίασε κάτω από το ποστ, με το επίσημο account της διοργάνωσης να αναφέρει χαριτολογώντας, ότι κάποιος χάκαρε τον λογαριασμό του Χίφι, καθώς η αλλαγή στα μαλλιά του είναι τεράστια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη Euroleague, αυτή τη σεζόν μετράει αυτή τη σεζόν, με 19,5 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει ποσοστό ευστοχίας 46,1% στα δίποντα και 34,6% στα τρίποντα. Έχει επίσης μέσο όρο 2,4 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1 κλέψιμο, με μέσο όρο ευστοχίας 17,3.