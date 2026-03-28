«Kennedy» – Δείτε τον Μάικλ Φασμπέντερ στον ρόλο του Τζο Κένεντι
Το Netflix κυκλοφόρησε μια παρασκηνιακή φωτογραφία από τη δραματική σειρά «Kennedy» με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ.
Το Netflix μας δίνει μια γεύση από την επερχόμενη δραματική σειρά «Kennedy», στην οποία ο Μάικλ Φασμπέντερ υποδύεται τον Τζο Κένεντι, τον πρεσβύτερο.
Μαζί με τη φωτογραφία από τα παρασκηνία, η πλατφόρμα ανακοίνωσε τους 13 πρωταγωνιστές που θα δούμε στο πλευρό του δύο φορές υποψηφίου για Όσκαρ ηθοποιού.
Οι νέες προσθήκες
Οι νέες προσθήκες ενώνουν τον Μάικλ Φασμπέντερ, καθώς και τη Λόρα Ντόνελι ως Ρόουζ Κένεντι, τον Νικ Ρόμπινσον ως Τζο Κένεντι Τζούνιορ, τον Τζόσουα Μέλνικ ως JFK, τη Λίντια Πέκχαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι και την Σάουρα Λάιτφουτ-Λεόν ως Κικ Κένεντι.
Μεταξύ των νέων ονομάτων που «χορεύουν» στο καστ της σειράς «Kennedy» βρίσκονται επίσης οι: Μάιλι Λοκ («Amandaland»), Τίπερ Σάιφερτ-Κλίβελαντ («Cruella»), Χέρα Χίλμαρ («See», «Reykavik Fusion»), Γουάιτ Ράσελ («Monarch»), Πάτρικ Φίσλερ («Barry», «Paradise»), Κέιτλιν Φιτζέραλντ («Succession»), Ρόμπιν Σοάνς («Victoria & Abdul»), Ντένις Ο’Χέαρ («The Boroughs»), Άλμπερτ Γουέλινγκ («Succession»).
Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930
Η σειρά «Kennedy» βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του καθηγητή διεθνών σχέσεων και ιστορίας του Χάρβαρντ, Φρέντρικ Λόγκεβαλ και, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «αποκαλύπτει τις προσωπικές ζωές, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία της σύγχρονης ιστορίας και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930, η πρώτη σεζόν καταγράφει την απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του επαναστατημένου δεύτερου γιου τους, Τζακ, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του μεγαλύτερου αδελφού του, του χρυσού αγοριού».
Η παραγωγή της πρώτης σεζόν, που θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λονδίνο.
«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία — κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και τη ‘Τόλμη και Γοητεία’», λέει ο εκτελεστικός παγαγωγός Σαμ Σο («Manhattan», «Masters of Sex») στο Tudum.
«Όμως, η εκπληκτική και λεπτομερής βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ αποκαλύπτει τις ανθρώπινες προσπάθειες και τα βάρη που κρύβονται πίσω από τον μύθο, φανερώνοντας τόσα πολλά για την εποχή μας, το πώς φτάσαμε εδώ και πού πηγαίνουμε, όσο και για τους ίδιους τους Κένεντι».
Με πληροφορίες από: Variety
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις