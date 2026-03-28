Νέες μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό ρίχνουν φως στην υπόθεση – γρίφο του επιχειρηματία Σάκη Γκολφίνου, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του, στο δάσος του Κουνουπελίου Βάρδας, στην Ηλεία.

Ήταν 9 Σεπτεμβρίου 2023 όταν οι πυροσβέστες εντόπισαν το φλεγόμενο όχημα και τον καμένο άνδρα σε δύσβατο σημείο. Την ώρα που οι Αρχές καθυστερούν τις έρευνες, η οικογένεια ζητά δικαίωση. Η υπόθεση είναι από τις πιο σκοτεινές και ανεξιχνίαστες των τελευταίων ετών, με τα στοιχεία που έφερε στο φως η βαθιά έρευνα του «Τούνελ» να οδηγούν την εισαγγελέα στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά αγνώστων το 2025, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Για πρώτη φορά υλικό από κάμερα ασφαλείας αποκαλύπτει και συμπληρώνει τα χαμένα κομμάτια στο παζλ του μυστηρίου. Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό. Το «Τούνελ», με τεχνική επεξεργασία και τη βοήθεια ΑΙ, ανασυνθέτει καρέ καρέ το μυστήριο και «ζωντανεύει» το όχημα – κλειδί.

Επιπλέον, δύο μάρτυρες περιγράφουν την περίεργη πορεία άλλων οχημάτων λίγο πριν τον κάψουν ζωντανό. Μία σειρά από βίντεο ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας που έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας, καταγράφουν καρέ καρέ τις τελευταίες κινήσεις του Σάκη Γκολφίνου και επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες.

Θρίλερ στην Ηλεία: «Δεν μας έχουν ειδοποιήσει για τίποτα»

Με φωνή που «σπάει» από τον πόνο, η μητέρα του απευθύνει κραυγή αγωνίας μέσα από την εκπομπή. «Αν δεν ήταν το ‘Τούνελ’ να ασχοληθεί, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Θα είχαν κλείσει την υπόθεση. Δυόμισι χρόνια πέρασαν και δεν μας έχουν ειδοποιήσει για τίποτα. Δεν ήθελαν να ασχοληθούν; Θέλω να μάθω τι έγινε και γιατί… δεν ξέρω αν θα μάθω ποτέ», λέει με πικρία, αφήνοντας αιχμές για την πορεία της έρευνας.

Η ίδια επιχειρεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Μιλά για μία παράνομη σχέση του γιου της που ίσως να στάθηκε μοιραία. «Είχε μπλέξει με μια κοπέλα… ήταν παντρεμένη, είχε προβλήματα, κάτι έγινε», λέει, χωρίς να μπορεί να δώσει ξεκάθαρη εξήγηση.

Τα γυαλιά του θύματος εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το καμένο όχημα, σχεδόν άθικτα. Το κινητό του όμως δεν βρέθηκε ποτέ. «Τα γυαλάκια του τα είχε πάρει η Αστυνομία και δεν μας τα έχουν δώσει ακόμα. Τα είχε πάντα μέσα στο αυτοκίνητό του, με αυτά διάβαζε. Βρέθηκαν δύο – τρία μέτρα μακριά από ‘κει που κάηκε το αυτοκίνητο. Ήταν σε καλή κατάσταση, άθικτα. Το κινητό του δε βρέθηκε πουθενά. Είχαμε και άλλο ένα κινητό εδώ και το δώσαμε κι αυτό στην Αστυνομία. Ούτε που το έλεγξαν. Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία για το τι βρήκαν μέσα στο κινητό του και για τις συνομιλίες που είχε», συμπληρώνει.

Η απουσία απαντήσεων γίνεται μαρτύριο για τη μητέρα του άτυχου επιχειρηματία. Μέσα στην απόγνωσή της, ζητά ένα σημάδι από το ίδιο της το παιδί: «Παρακαλάω να τον δω στον ύπνο μου το βράδυ και να μου δώσει μία εξήγηση, ένα στοιχείο. Ότι έγινε αυτό, να μου πει να ηρεμήσω».

Η ίδια, τραυματισμένη και από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη κοντά στο κοιμητήριο, παλεύει καθημερινά με τις μνήμες που χάνονται εκτός από μία. «Είχα ένα σοβαρό ατύχημα. Είναι θαύμα που είμαι ζωντανή. Μέχρι και στο νοσοκομείο μου είπαν να κάνεις τον σταυρό σου στον Θεό που σε έκανε καλά γιατί με χτύπησαν στο κεφάλι και συνεχώς ξεχνάω πράγματα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μόνο το παιδί μου δεν ξεχνάω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

«Αργή η πορεία των ερευνών, πολύτιμα στοιχεία χάνονται»

Η αδελφή του θύματος, Γεωργία Γκολφίνου, μίλησε στην εκπομπή, από τη Ζυρίχη όπου και ζει. «Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά, παρότι έχουν προκύψει αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζετε και στηρίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, για την οποία έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ταυτοποίηση των δραστών που δολοφόνησαν τον αδελφό μου».

Όπως τονίζει, η πορεία των ερευνών είναι εξαιρετικά αργή, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφουν ύποπτα οχήματα να τον ακολουθούν πριν εισέλθει στο δάσος. Η ίδια επισημαίνει ότι, παρά τις ενέργειες της ανακρίτριας για τη διερεύνηση της κινητής συσκευής που είχε παραδοθεί στις Αρχές, δεν έχει υπάρξει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Ο χρόνος που περνά λειτουργεί εις βάρος μας, καθώς πολύτιμα στοιχεία χάνονται. Το βιντεοληπτικό υλικό θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό και να οδηγήσει σε εξελίξεις, όμως οι διαδικασίες δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η προανάκριση δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη», υπογραμμίζει.

Εκφράζει μάλιστα την υποψία ότι στα αρχικά στάδια της υπόθεσης ενδέχεται να μην είχε πραγματοποιηθεί πλήρης έρευνα στα κινητά τηλέφωνα του αδελφού της, παρά την ύπαρξη σημαντικών ευρημάτων. «Υπήρχε μία φωτογραφία στο κινητό, για την οποία είχα ενημερώσει προσωπικά τις Αρχές. Ωστόσο, στη συνέχεια αναιρέθηκαν όσα είχαν ειπωθεί, ακόμα και η ίδια μου η επικοινωνία μαζί τους», σημειώνει.

Αναφερόμενη στην οικογένειά της, τονίζει πως η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά για τη μητέρα τους, η οποία βιώνει καθημερινά το βάρος της απώλειας. «Προσπαθεί μόνη της να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη και ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο φρικτό στο παιδί της. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα να επισκέπτεται καθημερινά το κοιμητήριο», λέει.

Με εμφανή συγκίνηση, η Γεωργία Γκολφίνου, μιλά για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε η μητέρα της φεύγοντας από το νεκροταφείο και για τον αδιάκοπο πόνο που βιώνει η οικογένεια. «Για τους άλλους μπορεί να φαίνεται πως έχει περάσει πολύς καιρός, όμως για εμάς είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Ζούμε ξανά και ξανά εκείνη την στιγμή. Ακόμα κι αν βρεθούν οι υπεύθυνοι, ο πόνος μας δεν θα αλλάξει. Τουλάχιστον όμως, θα υπάρξει μια δικαίωση για τον αδελφό μου».

Επισημαίνει ότι στην αρχή η υπόθεση επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως ατύχημα, ενώ στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες να αμαυρωθεί η μνήμη του θύματος. Ωστόσο, η εισαγγελική Αρχή κατέληξε πως πρόκειται για ανθρωποκτονία. «Η συμβολή της εκπομπής ήταν καθοριστική. Αν δεν υπήρχε το ‘Τούνελ’, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ, με την υπόθεση ακόμη ανοιχτή», καταλήγει.

Τι δηλώνει η γυναίκα που διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί του

Η εκπομπή επικοινώνησε και με τη γυναίκα του είχε σχέση με τον Σάκη Γκολφίνο. «Έχω καταθέσει τα πάντα στις Αρχές. Η οικογένεια του Σάκη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εμείς δεν μιλούσαμε ποτέ σαββατοκύριακα, μόνο με μηνύματα. Ήμουν με την οικογένειά μου», ήταν τα πρώτα λόγια της.

Στην ερώτηση αν της είχε πει κάτι για απειλές που ενδεχομένως δεχόταν, ήταν κατηγορηματική. «Όχι, όχι, τίποτα. Καταρχήν τα δικά μας μηνύματα ήταν το πρωί, μέχρι τις δώδεκα παρά. Ο Σάκης είχε ένα σοβαρό μπλέξιμο που τον επηρέαζε στην καθημερινότητά του. Χωρίς να ξέρω την ήταν αυτό, καταλάβαινα ότι δεν ήταν κάτι απλό. Προσπάθησα πολλές φορές να τον βοηθήσω αλλά δεν με άφησε. Το ίδιο και οι συγγενείς του. Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι όσο κι αν προσπάθησαν να μάθουν. Δεν σε άφηνε να μπαίνεις στα δικά του θέματα, δεν μιλούσε σε κανέναν γι’ αυτά».

Η ίδια αποκρούει όσα λέει η οικογένεια του Σάκη Γκολφίνου για τη σχέση τους. «Δεν ξέρω τι σκέφτεται η οικογένειά του πάνω στον πόνο της για τον χαμό του αλλά δεν μπορεί να έχουν εμμονή στο πρόσωπό μου χωρίς να έχουν κάτι εναντίον μου. Κακώς με μπλέκουν σε όλο αυτό, είναι άδικο, πώς μπορώ να βοηθήσω όταν δεν ξέρω κάτι γι’ αυτό;» Επίσης, η ίδια αρνήθηκε ότι ήθελε να χωρίσει για να είναι μαζί του, όπως έχουν δηλώσει φίλοι του ότι τους έλεγε. «Δεν ξέρω τι έλεγε ο ίδιος και πού, γιατί στοχοποιούν εμένα και την οικογένειά μου; Ξέρουν πού πρέπει να ψάξουν για την αλήθεια. Εκεί που ο Σάκης ήταν μπλεγμένος».