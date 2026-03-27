Ζάκυνθος: «Προβληματικά άτομα» χαρακτηρίζει τους γονείς που ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της η παιδίατρος
Ελλάδα 27 Μαρτίου 2026, 15:54

Ζάκυνθος: «Προβληματικά άτομα» χαρακτηρίζει τους γονείς που ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της η παιδίατρος

Δείτε ολόκληρη της ανάρτηση της παιδιάτρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Για πόλεμο και ψεύδη κάνει λόγο η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που έγινε γνωστή από την υπόθεση με το πέντε μηνών βρέφος, το οποίο έφτασε στο νοσοκομείου του νησιού στις 21 Φεβρουαρίου, αλλά η ίδια  ήταν σε εφημερία on call και δεν βρισκόταν στον χώρο.

Το παιδί παρακολουθούσε από κοντά η νοσοκόμα της Παιδιατρικής, με τη γιατρό να δίνει οδηγίες από το τηλέφωνο, με βάση απλά τις περιγραφές. Το βρέφος μετά από πολύωρη αναμονή μεταφέρθηκε με διακομιδή στο Ρίο. Το βρέφος είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα και παρέμεινε 111 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών.

Η παιδίατρος τέθηκε άμεσα σε αναστολή καθηκόντων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά, 12 γονείς να προχώρησαν σε κοινή δημόσια καταγγελία και ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι γονείς δήλωναν ότι δεν απευθύνουν πλέον μια απλή έκκληση, αλλά διατυπώνουν ανοιχτά μια απαίτηση, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία παιδιών στο νησί.

Τι λέει η παιδίατρος

Αναλυτικά η απάντηση της γιατρού με ανάρτησή της στο Facebook:

«Απάντηση σε ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς

Αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με τις συνθήκες τέλεσης της εφημερίας μου την 21-02-2026, επέλεξα να μην τοποθετηθώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σεβόμενη την αγωνία της οικογένειας του βρέφους για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, αλλά και επιλέγοντας θεσμικές ενέργειες και όχι συμμετοχή σε τηλεδίκες, καθώς ευρίσκονται σε εξέλιξη διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στο ότι συστηματικά μεταδίδονται ψεύδη και αποσιωπώνται σκοπίμως αδιάψευστα στοιχεία. Ειδικότερα, μεταδίδεται ότι απουσίαζα αδικαιολόγητα από την εφημερία μου, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στην ύπαρξη αναρρωτικής άδειας, κατόπιν γνωματεύσεως Ιατρού, η ορθότητα της οποίας αποδεικνύεται και από εργαστηριακές εξετάσεις. Επίσης αποσιωπάται πλήρως η άμεση χορήγηση, κατόπιν οδηγιών μου, ενδοφλέβιας αντιβίωσης στο βρέφος, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στο αίσιο τέλος της περιπέτεια της υγείας του. Η σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και πληροί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τελούμενο δια του τύπου και μέσω διαδικτύου, προσβάλλοντας την προσωπικότητά μου και την επαγγελματική μου υπόσταση. Μη αρκούμενα δε μόνο στην ανωτέρω σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω στοιχείων, κάποια εκ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επέλεξαν να αυξήσουν την τηλεθέασή τους, όχι ασχολούμενα με τη δημοσιογραφική διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι που θα ήταν οπωσδήποτε θεμιτό, αλλά ακολουθώντας χυδαίες, μισογυνιστικές και λαϊκίστικες πρακτικές «αίματος στην αρένα» και αυριανισμού, με προβολή άσχετων στοιχείων της προσωπικής μου ζωής και παραβίασης των προσωπικών μου δεδομένων(προσωπικών φωτογραφιών, κ.λπ.), άνευ ουδεμίας συναινέσεώς μου. Ήδη για τις παραβάσεις αυτές έχουν ασκηθεί τα δέοντα, με υποβολή μηνύσεων και αγωγών στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, ως και αναφορών σε Ε.Σ.Ρ. και ΕΣΗΕΑ.

Επίσης με αφορμή το ανωτέρω περιστατικό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχωδεχθεί έναν βρώμικο πόλεμο από κάποια προβληματικά άτομα που διακινούν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εις βάρος μου. Επειδή πλέον η συκοφαντία έχει καταστεί καθημερινή πρακτική σε ορισμένους, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας δέον να αναφερθούν εν συντομία τα κάτωθι: Αναφορικά με μια ανακοίνωση μιας ομάδας ατόμων που αυτοπροσδιορίζεται με τον τίτλο «πρωτοβουλία γονέων Ζακύνθου για την Παιδιατρική Περίθαλψη», αποτελεί πρωτοβουλία των ανωτέρω συκοφαντών, οι οποίοι επιδεικνύουν μένος εναντίον μου λόγω αντίδρασής μου σε προβληματικές τους συμπεριφορές. Ενδεικτικά αναφέρω ότι εντός αυτής της ομάδας ευρίσκονται άτομα τα οποία η επαφή τους με την παιδιατρική κλινική αφορούσε εισαγγελικές παραγγελίες εξέτασης των τέκνων τους για πιθανή αφαίρεση γονικής μέριμνας. Πρωτοστατεί δε σε αυτήν την ομάδα άτομο που, ομού με τον σύζυγό της, προέβησαν σε παράνομη και απρεπέστατη συμπεριφορά, φθάνοντας σε σημείο να απειλήσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να προπηλακίσουν με χυδαίους χαρακτηρισμούς την νοσηλεύτρια και να προκαλέσουν ζημίες σε εξοπλισμό της κλινικής, με αποτέλεσμα να κληθεί από εμένα η Αστυνομία και να αποχωρήσουν με πειθαρχικό εξιτήριο. Το ψευδές των ισχυρισμών τους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε ουδεμία καταγγελία δεν προέβησαν τότε, αλλά το έπραξαν σήμερα, τρία και πλέον έτη μετά, φθάνοντας μάλιστα σε τέτοιο σημείο γελοιότητας, να φοράν κουκούλα και να εμφανίζονται σε συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, επαναλαμβάνοντας ψευδείς ισχυρισμούς. Για τους ψευδείς αυτούς ισχυρισμούς τους οι ανωτέρω θα υποστούν τις συνέπειες, όπως προβλέπει ο νόμος. Φρόνιμο λοιπόν θα ήταν εκ μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να μην υιοθετείται άκριτα ο όποιος ισχυρισμό, αλλά να προβαίνουν πριν σε σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα. Δηλώνω δε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο οποιοσδήποτε δυσφημιστικός και συκοφαντικός ισχυρισμός διατυπώνεται εις βάρος μου και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση προσωπικών μου δεδομένων θα αντιμετωπίζεται άμεσα με προσφυγή μου στην Δικαιοσύνη».

«Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

«Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Σύνταξη
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

«Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» - Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
uncategorized 27.03.26

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Σύνταξη
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ρόμπερτ Πάουελ - Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

