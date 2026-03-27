Την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο και να φύγει από την Τήνο συνελήφθη από τους λιμενικούς ένας 37χρονος, αλλοδαπός, ο οποίος είχε κλέψει ιερό ναό στο νησί.

Συγκεκριμένα ο 37χρονος, με άλλα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, είχε αφαιρέσει από ιερό ναό του νησιού χρήματα από το παγκάρι, τιμαλφή και αφιερώματα πιστών.

Η διάρρηξη έγινε από τον ιερό Ενοριακό Ναό της Παναγίας της «Μεγαλομάτας» που βρίσκεται στο χωριό Κτικάδο της Τήνου.

Ο 37χρονος, μαζί με τους συνεργούς του, είχαν κρύψει σε παρτέρι που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι τα τιμαλφή και τα αφιερώματα των πιστών. Τα στελέχη του γραφείου ασφαλείας του Λιμεναρχείου της Τήνου όμως, τα βρήκαν και τα παρέδωσαν στον ιερέα του ναού.

Ο 37χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.