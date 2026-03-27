Τήνος: Χειροπέδες σε 37χρονο που είχε αρπάξει τάματα πιστών από ιερό ναό του νησιού
Ο 37χρονος διαρρήκτης στην Τήνο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου
- Γυάρος: Ένας τεράστιος εκβιασμός
- Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
- Αυξημένα πρόστιμα στα ΜΜΜ για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – Όλες οι αλλαγές του νέου νόμου
- «Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
Την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο και να φύγει από την Τήνο συνελήφθη από τους λιμενικούς ένας 37χρονος, αλλοδαπός, ο οποίος είχε κλέψει ιερό ναό στο νησί.
Συγκεκριμένα ο 37χρονος, με άλλα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, είχε αφαιρέσει από ιερό ναό του νησιού χρήματα από το παγκάρι, τιμαλφή και αφιερώματα πιστών.
Η διάρρηξη έγινε από τον ιερό Ενοριακό Ναό της Παναγίας της «Μεγαλομάτας» που βρίσκεται στο χωριό Κτικάδο της Τήνου.
Ο 37χρονος, μαζί με τους συνεργούς του, είχαν κρύψει σε παρτέρι που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι τα τιμαλφή και τα αφιερώματα των πιστών. Τα στελέχη του γραφείου ασφαλείας του Λιμεναρχείου της Τήνου όμως, τα βρήκαν και τα παρέδωσαν στον ιερέα του ναού.
Ο 37χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.
- Τήνος: Χειροπέδες σε 37χρονο που είχε αρπάξει τάματα πιστών από ιερό ναό του νησιού
- Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
- Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν 22χρονο Παλαιστίνιο σε επιδρομή στη βόρεια Ιερουσαλήμ
- Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
- Υποκλοπές: Εκ(ν)τροπή
- Λέσβος: Σε εξέλιξη κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους κτηνοτρόφους
- Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια
- Και η Τσεχία υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας
