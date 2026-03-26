Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.
Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε στον ποταμό Πάντμα, στην περιοχή Ρατζμπάρι του Μπαγκλαντές την Τετάρτη, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν τις έρευνες για επιζώντες και αγνοούμενους.
Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το λεωφορείο να γέρνει στην άκρη και να βουτάει στο ποτάμι. Κάποιοι λίγοι επιβάτες διακρίνονται να καταφέρνουν να κολυμπήσουν και να ανασύρονται στην ακτή.
MASS CASUALTY FEARS AFTER BUS DISASTER IN BANGLADESH
At least 35 passengers are reported missing after a bus plunged into the Padma River.
Two bodies have been recovered so far as rescue teams continue searching.
A developing situation with many families still waiting for… pic.twitter.com/wBPgB9vP6b
— Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) March 25, 2026
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί πτώματα, αλλά είναι πιθανό περισσότεροι άνθρωποι να παραμένουν παγιδευμένοι. «Έχουμε ανασύρει 23 νεκρούς μέχρι στιγμής. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι, ενώ λίγοι άνθρωποι επέζησαν. Επειδή είναι νύχτα, η επιχείρηση διάσωσης έχει τεθεί προσωρινά σε παύση, αλλά μια συντονισμένη επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας, Ράσελ Μολά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 μ.μ. κοντά στον τερματικό σταθμό των φέριμποτ νούμερο 3, στην Νταουλατντία. Το λεωφορείο, το οποίο ταξίδευε από το Ρατζμπάρι προς την Ντάκα, βρισκόταν πάνω σε φέριμποτ όταν έπεσε στο ποτάμι.
🚨Dozens of people have drowned in #Bangladesh after a passenger bus plunged into a river while trying to board a ferry. Witnesses captured the moment the vehicle lost control. pic.twitter.com/71F8EwZj4e
— News.Az (@news_az) March 26, 2026
Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μετέφερε περίπου 40 επιβάτες, αν και αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, καθώς το λεωφορείο είχε επιβιβάσει και άλλους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων ανδρών της πυροσβεστικής και δυτών, ξεκίνησαν επιχείρηση αμέσως μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με αναφορές, το διασωστικό πλοίο «Hamza» κατάφερε να ανασύρει το βυθισμένο λεωφορείο από το ποτάμι σχεδόν έξι ώρες αργότερα. Γύρω στις 11:15 μ.μ. (τοπική ώρα), μέρος του οχήματος έγινε ορατό, και μέχρι τις 11:30 μ.μ., ολόκληρο το λεωφορείο ανασύρθηκε με τη βοήθεια γερανού.
🚨 Bus sinks in seconds: dozens dead after river tragedy
In Bangladesh, a bus carrying dozens of people plunged into the Padma River while attempting to board a ferry. The vehicle lost control, overturned, and sank about 9 meters deep. Around 40–50 passengers were on board.
At… pic.twitter.com/7nkBHgExoe
— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026
