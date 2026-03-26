Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Ποδόσφαιρο 26 Μαρτίου 2026, 17:40

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Σε ρυθμούς του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson κινείται ο οργανισμός του ΟΦΗ, με τους φίλους της ομάδας να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μέσα στις πρώτες 48 ώρες «έφυγαν» 4.700 εισιτήρια με τους κατόχους διαρκείας να προηγούνται, Από την Πέμπτη ξεκίνησε η δεύτερη φάση της διάθεσης, με το δικαίωμα αγοράς να επεκτείνεται σε περισσότερο κοινό, ενώ αυτή τη στιγμή απομένουν περίπου 1.500 εισιτήρια, τα οποία εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντληθούν θα ανοίξουν επιπλέον θύρες με σκοπό να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

H ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι σήμερα (26/3) από τις 15:00 το μεσημέρι αρχίζει η Β’ φάση της διάθεσης των εισιτηρίων του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (25/4), με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου θα έχουν πλέον οι Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025 – 2026, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό κυπέλλου 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό του Super Cup, και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της τεράστιας ζήτησης που είχαν τα εισιτήρια του τελικού στην Α’ Φάση της διάθεσής τους, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα για ηλεκτρονική αγορά.

Την ίδια στιγμή όμως, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στις θύρες 3-4 & 6-7, τα οποία διαχειρίζονται οι αδειοδοτημένες Λέσχες των οργανωμένων φίλων της ομάδας μας.

Όταν εξαντληθούν τα συγκεκριμένα εισιτήρια, θα τεθούν προς διάθεση των φιλάθλων του ΟΦΗ (με τις παραπάνω προϋποθέσεις) οι θύρες 53-54 & 55-56.

Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία και τη λαχτάρα των φιλάθλων μας να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη θέση τους στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού σταδίου για να παρακολουθήσουν τον ιστορικό αγώνα της ομάδας μας, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται υπομονή, έως ότου τεθούν προς ηλεκτρονική διάθεση τα επιπλέον εισιτήρια.

Μέχρι τότε υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζονται κανονικά (στις Λέσχες των οργανωμένων φιλάθλων) οι εγγραφές για την απευθείας ακτοπλοϊκή εκδρομή που θα γίνει ανήμερα του Τελικού από το Ηράκλειο προς τον Βόλο με επιστροφή μετά το τέλος του αγώνα.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει, ΑΜΕΣΑ, να επικοινωνήσουν με τις Λέσχες μας για όλες τις λεπτομέρειες».

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

