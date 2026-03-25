ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson της 25ης Απριλίου, όπου ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Πανζουρλισμός επικρατεί στους φίλους του ΟΦΗ, που μετά το ΟΑΚΑ πέρσι, θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Και αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι μέσα στο πρώτο 24ωρο έφυγαν περισσότερα από 3.600 εισιτήρια!

Αν προστεθούν και περίπου 600 εισιτήρια που έχουν δεσμευτεί μέσω των τριών τσάρτερ, ο συνολικός αριθμός φτάνει τους 4.200 φιλάθλους που ετοιμάζονται για το ταξίδι στον Βόλο.

Με δεδομένο ότι οι θύρες 3-4 και 6-7 διαχειρίζονται από τις Λέσχες των Κρητικών, που είναι περίπου 1500 θέσεις, αυτή τη στιγμή είναι sold out όλες οι υπόλοιπες θύρες στο κάτω διάζωμα, καθώς και οι θύρες 14 και 17, ενώ η θύρα 13 θα καλύψει τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Όσοι επιθυμούν να δώσουν το «παρών» στον μεγάλο τελικό θα πρέπει να κινηθούν άμεσα είτε μέσω των Λεσχών για εισιτήρια στο πέταλο είτε μέσω των διαθέσιμων θέσεων στο πάνω διάζωμα.

Θυμίζουμε ότι μέχρι τις 10 Απριλίου ο ΟΦΗ θα πρέπει να έχει πουλήσει τουλάχιστον 6.500 εισιτήρια, ώστε να πάρει και το δεύτερο πακέτο που δικαιούται. Σε διαφορετική περίπτωση, το εν λόγω πακέτο, των περίπου 1.300 θέσεων θα δοθεί στον ΠΑΟΚ.