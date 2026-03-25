Λονδίνο: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας

Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εμπρησμό με πρόθεση να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν σε εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση στο βόρειο Λονδίνο.

Τέσσερα ασθενοφόρα της Hatzola πυρπολήθηκαν στο Golders Green του Λονδίνου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα υπό την ηγεσία των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Ένας άνδρας, 47 ετών, συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στο βορειοδυτικό Λονδίνο και ένας δεύτερος, 45 ετών, συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου το πρωί της Τετάρτης.

Η διοικητής Χέλεν Φλάνιγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Λονδίνου, χαρακτήρισε τις συλλήψεις ως «σημαντική πρόοδο», αλλά ανέφερε ότι η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο από κάμερες CCTV που «υποδηλώνουν ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα».

«Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η τοπική κοινότητα θα εξακολουθεί να ανησυχεί και η έρευνά μας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων όσων ενδέχεται να εμπλέκονται», πρόσθεσε.

THREE suspects caught on surveillance setting FOUR ambulances on fire The vehicles belong to Hatzola, a volunteer emergency service providing 24/7 medical aid

Αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες στις δύο διευθύνσεις.

Ο επιθεωρητής Λουκ Γουίλιαμς περιέγραψε τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αστυνομικών για την προστασία συγκεκριμένων τοποθεσιών, καθώς και «πρόσθετες, ιδιαίτερα ορατές περιπολίες ένοπλων αστυνομικών».

Πρόσθεσε ότι τα μέτρα αυτά είναι προληπτικά και δεν αποτελούν αντίδραση σε κάποια συγκεκριμένη απειλή.

Τέσσερα ασθενοφόρα, που παρασχέθηκαν από την κυβέρνηση, έφτασαν στη Hatzola την Τρίτη.