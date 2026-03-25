Σε απόγνωση η Οσάκα – Σκέφτεται ακόμα και την απόσυρση

Δύσκολη η φετινή σεζόν για τη Ναόμι Οσάκα, η οποία μετά από 9 αγώνες έχει ρεκόρ 5/4, με κορυφαία πορεία τους «16» του Indian Wells, όπου ηττήθηκε από την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0. Αυτή την εβδομάδα η τενίστρια από την Ιαπωνία αγωνίστηκε στο τουρνουά του Μαϊάμι, όπου ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από την Τάλια Γκίμπσον με 2-0 σετ.

Μια απογοητευτική εμφάνιση από το άλλοτε Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης και νυν Νο. 15 στον κόσμο, που σε νέες δηλώσεις του άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Δεν θα παίξω στο Τσάρλστον. Ελπίζω να μπορέσω να παίξω στη Μαδρίτη, στη Ρώμη και προφανώς στο Ρολάν Γκαρός. Αλλά δεν θα μείνω άλλο στο tour αν είναι να χάνω κάθε φορά στον 1ο γύρο», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: Θέλω «να παίζω και νιώθω πως ξέρω τι πρέπει να κάνω για να γίνω ξανά μια πολύ καλή παίκτρια, όμως είναι πολύ δύσκολο να το κάνω. Η κόρη μου είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να είμαι η καλύτερη μητέρα που μπορώ να είμαι», ανέφερε η Οσάκα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ναόμι Οσάκα στο παρελθόν είχε αποχωρήσει από το τουρ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για ψυχολογικούς λόγους, ενώ από το 2023 έως το 2024 είχε λείψει για αρκετούς μήνες, λόγω εγκυμοσύνης. Από τότε που γύρισε προσπαθεί να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο και να κατακτήσει τον 5ο τίτλο της σε επίπεδο Grand Slam, αλλά ακόμα δεν τα έχει καταφέρει, έχοντας ως καλύτερη πορεία της τα ημιτελικά του US Open του 2025.