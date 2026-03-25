H αντιύλη βγήκε για πρώτη φορά από το εργαστήριο – Ιστορική βόλτα με φορτηγό του CERN
Επιστήμες 25 Μαρτίου 2026, 15:05

Ερευνητές στη Γενεύη οργάνωσαν μια γιγάντια επιχείρηση για να μεταφέρουν μια χούφτα σωματιδίων αντιύλης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς μπορεί κανείς να μεταφέρει το σπανιότερο και ακριβότερο υλικό του κόσμου χωρίς καν να το αγγίξει; Είναι ένας γρίφος για γερούς λύτες, τον οποίο κατάφεραν να λύσουν ερευνητές του CERN προκειμένου να μεταφέρουν μια απειροελάχιστη ποσότητα αντιύλης.

Στις 24 Μαρτίου, οι υπεύθυνοι του πειράματος BASE φόρτωσαν σε φορτηγό 92 αντιπρωτόνια και τα έβγαλαν για μια μισάωρη βόλτα στο κάμπους του CERN έξω από τη Γενεύη, ανέφερε το ευρωπαϊκό εργαστήριο σωματιδιακής φυσικής.

Ήταν η πρώτη φορά που η αντιύλη βγαίνει από το εργαστήριο, μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για τη μελέτη του υλικού σε άλλα ερευνητικά κέντρα.

«Στόχος των πειραμάτων είναι να συγκρίνουμε την ύλη και την αντιύλη με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια και να αναζητήσουμε διαφορές που δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα» δήλωσε ο Στέφαν Ούλμερ, επικεφαλής του πειράματος BASE.

H μαγνητική παγίδα με την οποία μεταφέρθηκαν τα αντιπρωτόνια έχει βάρος περίπου ενός τόνου (CERN)

Οι φυσικοί γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι για κάθε σωματίδιο κανονικής ύλης υπάρχει ένα αντίστοιχο αντισωματίδιο με αντίθετο φορτίο.

Όταν ένα σωματίδιο αντιύλης συναντήσει οποιοδήποτε σωματίδιο ύλης, και τα δύο καταστρέφονται απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Το CERN είναι σήμερα το μόνο εργαστήριο που μπορεί να αποθηκεύει αντιύλη, αναμφίβολα το πιο ακριβό υλικό του κόσμου, με τιμή που εκτιμάται σε τρισεκατομμύρια δολάρια ανά γραμμάριο.

Κανείς όμως δεν έχει φτάσει αυτό το επίπεδο παραγωγής: μόλις 18 νανογραμμάρια, ή δισεκατομμυριοστά του γραμμαρίου, είχαν παραχθεί σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2018.

Η μεταφορά αντιύλης είναι δύσκολη υπόθεση, αφού αν τα παγιδευμένα σωματίδια θα εξαφανίζονταν ακαριαία σε περίπτωση που άγγιζαν τα τοιχώματα του δοχείου.

Για τη μεταφορά των αντιπρωτονίων (πυρήνων αντι-υδρογόνου) οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπεραγώγιμους μαγνήτες, κατεψυγμένους στους -269 βαθμούς Κελσίου, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που κρατούσε τα σωματίδια μετέωρα.

H μαγνητική παγίδα φορτώθηκε σε φορτηγό και άντεξε τους κραδασμούς της διαδρομής (CERN)

Η μαγνητική παγίδα, με βάρος γύρω στον ένα τόνο, τροφοδοτούνταν από γεννήτρια στη διάρκεια του σύντομου ταξιδιού των 8 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια τα αντιπρωτόνια επέστρεψαν στο εργαστήριο και οι ερευνητές άνοιξαν σαμπάνια.

Η άσκηση ήταν το πρώτο δείγμα προκειμένου να μεταφερθούν δείγματα αντιύλης σε άλλα εργαστήρια, όπως το Πανεπιστήμιο Χάινριχ Χάινε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το οποίο απέχει περίπου οκτώ ώρες οδικώς από το CERN στα γαλλο-ελβετικά σύνορα.

Σε νέο εργαστήριο που βρίσκεται υπό κατασκευή στο πανεπιστήμιο, απαλλαγμένο από τον πειραματικό θόρυβο του CERN, οι μετρήσεις της αντιύλης θα προσφέρουν 100 με 1000 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια, ανέφερε ο Ούλμερ.

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης φυσικής είναι οι πρακτικά μηδαμινές ποσότητες αντιύλης που παρατηρούμε σήμερα στο Σύμπαν. Θεωρητικά, η Μεγάλη Έκρηξη θα έπρεπε να είχε παράγει ίσες ποσότητες ύλης και αντιύλης, οι οποίες θα είχαν εξουδετερώσει η μία την άλλη και θα είχαν μετατραπεί σε καθαρή ενέργεια. Ο λόγος που η κανονική ύλη επικράτησε στο Σύμπαν παραμένει άγνωστος παρά τις προσπάθειες δεκαετιών.

To πείραμα BASE ανοίγει τώρα τον δρόμο για μια ένα πιο φιλόδοξο εγχείρημα, το πρόγραμμα PUMA, το οποίο αφορά τη μεταφορά ενός δισεκατομμυρίου αντιπρωτρονίων με μια παγίδα που φτάνει τους δέκα τόνους.

Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη μεταφορά θα ήταν να έρθουν τα αντιπρωτόνια σε επαφή με τα τοιχώματα των παγίδων.

Κίνδυνος όμως δεν υπάρχει: ακόμα και αν όλα τα αντιπρωτόνια του CERN καταστρέφονταν όλα ταυτόχρονα, είπαν οι ερευνητές, η ενέργεια που θα απελευθερωνόταν είχε την ενέργεια ενός μολυβιού που πέφτει από το τραπέζι.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

