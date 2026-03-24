Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα όταν συγκρούστηκαν μίνι βαν και νταλίκα σε τμήμα του οδικού δικτύου στην Αρεκίπα, στο νότιο Περού, ενημέρωσαν οι αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο (στη φωτογραφία από larepublica.pe, επάνω, το μίνι βαν μετά τη σύγκρουση).

Trágico accidente accidente de tránsito se registró en el kilómetro 178 de la vía Arequipa-Puno, específicamente en el sector de Imata, perteneciente al distrito de San Antonio de Chuca. pic.twitter.com/Rd9O0zS2KR — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) March 23, 2026

Το δυστύχημα έγινε στην περιφέρεια του μικρού χωριού Σαν Αντόνιο δε Τσούκα, 1.100 και πλέον χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα, και σε αυτό ενεπλάκη βαρύ όχημα με πινακίδες Βραζιλίας.

«Καταμετρούμε 13 αποβιώσαντες» μετά τη σύγκρουση, δήλωσε στο AFP ο Ουάλτερ Οπόρτο, διευθυντής της υπηρεσίας υγείας των περιφερειακών αρχών στην Αρεκίπα.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα. Αλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο στην πόλη Αρεκίπα.

Ομάδες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος κι ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των δυο οχημάτων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Πάνω από 3.000 νεκροί

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.