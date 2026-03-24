Η Ευρώπη «επικίνδυνα απροετοίμαστη» απέναντι στην επιδείνωση των πυρκαγιών, σύμφωνα με έκθεση
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 11:55

Οι πυρκαγιές εξαπλώνονταν ασυνήθιστα και προς την βόρεια Ευρώπη

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, η Ευρώπη είναι επικίνδυνα απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κρίση των δασικών πυρκαγιών και πρέπει να ανανεώσει τον στόλο των πυροσβεστικών αεροσκαφών της και να εντείνει τις επενδύσεις.

Η έκθεση – η οποία εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της πορτογαλικής εταιρείας Avincis, η οποία εκμισθώνει πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα – ανέφερε ότι ο αυξημένος κίνδυνος σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, στη μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και στη συσσώρευση εύφλεκτης βλάστησης.

Οι πυρκαγιές που συνήθως μαίνονται από τις αρχές Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου ξεσπούσαν νωρίτερα και σταματούσαν αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η εταιρεία συμβούλων Lead by Thought.

Πιο μακρές οι περίοδοι πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές εξαπλώνονταν επίσης προς τα βόρεια, πρόσθεσε η έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Διάσκεψη για την Αεροπορική Καταπολέμηση Πυρκαγιών στη Ρώμη την Τετάρτη.

Συνολικά 1.100 εκτάρια κάηκαν στη Σουηδία πέρυσι, μια αύξηση άνω του 120% σε σχέση με τον πρόσφατο μέσο όρο, ανέφερε. Η Φινλανδία και η Δανία κατέγραψαν επίσης αριθμούς που υπερβαίνουν τα μακροπρόθεσμα επίπεδα αναφοράς τους.

Οι ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή επαναλήφθηκαν από ανεξάρτητους συμβούλους της ΕΕ τον περασμένο μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την Τετάρτη μια νέα στρατηγική με στόχο την ενίσχυση των έγκαιρων προσπαθειών για την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν 1,03 εκατομμύρια εκτάρια δασών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ισπανία υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές, με 393.079 εκτάρια να έχουν καεί, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι περίοδοι πυρκαγιών γίνονται όλο και μακρύτερες. Το χρονικό περιθώριο για τη μεταφορά αεροσκαφών από το ένα ημισφαίριο στο άλλο μειώνεται, αναγκάζοντας τον διαθέσιμο παγκόσμιο στόλο αεροσκαφών πυρόσβεσης να συρρικνωθεί», δήλωσε ο John Boag, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Avincis.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να διαθέσει 600 εκατομμύρια ευρώ (694,56 εκατομμύρια δολάρια) το 2024 για την αγορά 12 αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης DHC-515 σε έξι χώρες, με προγραμματισμένη παράδοση μεταξύ 2027 και 2030.

Ο Brian Chafe, Διευθύνων Σύμβουλος της De Havilland Canada, του κατασκευαστή των αεροσκαφών, αναφέρθηκε στην έκθεση λέγοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις περιπλέκουν τις προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής.

«Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μια δεύτερη γραμμή παραγωγής, αλλά οι κυβερνητικές γραφειοκρατίες είναι πολύ αργές», είπε. «Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα αεροσκάφη μας, αλλά για κάθε μέσο πυρόσβεσης».

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

