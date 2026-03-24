Η Ευρώπη «επικίνδυνα απροετοίμαστη» απέναντι στην επιδείνωση των πυρκαγιών, σύμφωνα με έκθεση

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, η Ευρώπη είναι επικίνδυνα απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κρίση των δασικών πυρκαγιών και πρέπει να ανανεώσει τον στόλο των πυροσβεστικών αεροσκαφών της και να εντείνει τις επενδύσεις.

Η έκθεση – η οποία εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της πορτογαλικής εταιρείας Avincis, η οποία εκμισθώνει πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα – ανέφερε ότι ο αυξημένος κίνδυνος σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, στη μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και στη συσσώρευση εύφλεκτης βλάστησης.

Οι πυρκαγιές που συνήθως μαίνονται από τις αρχές Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου ξεσπούσαν νωρίτερα και σταματούσαν αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η εταιρεία συμβούλων Lead by Thought.

Πιο μακρές οι περίοδοι πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές εξαπλώνονταν επίσης προς τα βόρεια, πρόσθεσε η έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Διάσκεψη για την Αεροπορική Καταπολέμηση Πυρκαγιών στη Ρώμη την Τετάρτη.

Συνολικά 1.100 εκτάρια κάηκαν στη Σουηδία πέρυσι, μια αύξηση άνω του 120% σε σχέση με τον πρόσφατο μέσο όρο, ανέφερε. Η Φινλανδία και η Δανία κατέγραψαν επίσης αριθμούς που υπερβαίνουν τα μακροπρόθεσμα επίπεδα αναφοράς τους.

Οι ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή επαναλήφθηκαν από ανεξάρτητους συμβούλους της ΕΕ τον περασμένο μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την Τετάρτη μια νέα στρατηγική με στόχο την ενίσχυση των έγκαιρων προσπαθειών για την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν 1,03 εκατομμύρια εκτάρια δασών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ισπανία υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές, με 393.079 εκτάρια να έχουν καεί, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι περίοδοι πυρκαγιών γίνονται όλο και μακρύτερες. Το χρονικό περιθώριο για τη μεταφορά αεροσκαφών από το ένα ημισφαίριο στο άλλο μειώνεται, αναγκάζοντας τον διαθέσιμο παγκόσμιο στόλο αεροσκαφών πυρόσβεσης να συρρικνωθεί», δήλωσε ο John Boag, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Avincis.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να διαθέσει 600 εκατομμύρια ευρώ (694,56 εκατομμύρια δολάρια) το 2024 για την αγορά 12 αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης DHC-515 σε έξι χώρες, με προγραμματισμένη παράδοση μεταξύ 2027 και 2030.

Ο Brian Chafe, Διευθύνων Σύμβουλος της De Havilland Canada, του κατασκευαστή των αεροσκαφών, αναφέρθηκε στην έκθεση λέγοντας ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις περιπλέκουν τις προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής.

«Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μια δεύτερη γραμμή παραγωγής, αλλά οι κυβερνητικές γραφειοκρατίες είναι πολύ αργές», είπε. «Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα αεροσκάφη μας, αλλά για κάθε μέσο πυρόσβεσης».

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.