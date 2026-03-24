«Πτώση δίχως τέλος για τον Τσιτσιπά» – Η έντονη κριτική της «AS» στον Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε ξανά, αποκλείστηκε από το Miami Open με κάτω τα χέρια από τον Άρτουρ Φις και όπως είναι λογικό δέχτηκε έντονη κριτική.

Η ισπανική «AS» «έκραξε» τον Έλληνα τενίστα για την πτωτική πορεία του τα τελευταία χρόνια, αλλά και συνολικά για τη γενιά των αθλητών που είναι σε παρόμοια ηλικία με τον Τσιτσιπά.

Τι λένε στην Ισπανία για τον Τσιτσιπά

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας τενίστας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της «χαμένης» γενιάς των 90s, μιας φουρνιάς με τεράστιο ταλέντο αλλά περιορισμένες επιτυχίες σε επίπεδο Grand Slam. Παρότι κάποτε θεωρούνταν από τα κορυφαία ονόματα της γενιάς του, η πορεία του πλέον δείχνει καθοδική, με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η βαριά ήττα του στο Miami Open από τον Άρτουρ Φις ήρθε να επιβεβαιώσει το κακό momentum, με την εικόνα του στο court να δείχνει παίκτη χωρίς αυτοπεποίθηση και σταθερότητα. Οι Ισπανοί τονίζουν πως από τη στιγμή που έφτασε κοντά στην κορυφή, πλέον δείχνει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από αυτή.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει εκτός αγωνιστικών χώρων, όπως τραυματισμοί, πνευματική κόπωση αλλά και αλλαγές στο προπονητικό του επιτελείο, που επηρέασαν την εξέλιξή του. Η σχέση με τον πατέρα-προπονητή του, Απόστολο, χαρακτηρίζεται επίσης ως ένας παράγοντας που επηρέασε τη σταθερότητά του.