Οι 1.302 ημέρες και η αδήριτη ανάγκη του Τσιτσιπά (vids)
Άλλα Αθλήματα 23 Μαρτίου 2026, 22:51

Οι 1.302 ημέρες και η αδήριτη ανάγκη του Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε σετ με 6-0 για πρώτη φορά μετά το 2022 – Ο εκνευρισμός και η σκληρή πραγματικότητα, με την οποία είναι αντιμέτωπος ο Ελληνας τενίστας.

Σάββας Λιαμίρας
Καταστροφική. Αυτή η λέξη περιγράφει με απόλυτο τρόπο την εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στο παιχνίδι με τον Άρθουρ Φις, για τους «32» του τουρνουά του Μαϊάμι. Ο Ελληνας τενίστας ήταν απογοητευτικός στην αναμέτρηση με τον Γάλλο, Νο. 31 στην ATP και ηττήθηκε με το βαρύ 6-0, 6-1, σε ένα ματς που είχε 28 αβίαστα λάθη και μόλις 4 winners.

Αυτή ήταν η 5η ήττα από τον Άρθουρ Φις σε ισάριθμα παιχνίδια για τον συμπατριώτη μας, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Γάλλο το 2023 στην Αμβέρσα (6-7 [5], 6-7 [4]), το 2024 στην Βασιλεία (6-7 [5], 3-6), το 2025 σε Βαρκελώνη (0-2 ret.) και Ρώμη (6-2, 4-6, 2-6) και φέτος, όπως προαναφέραμε, στο Μαϊάμι. Ο 21χρονος εξελίσσεται πλέον σε κακό δαίμονα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που δείχνει ανήμπορος να βρει τα τρωτά σημεία του Γάλλου τενίστα.

Πρώτη φορά μετά το 2022!

Ο συμπατριώτης μας έχασε για πρώτη φορά σετ με 6-0 μετά τον Αύγουστο του 2022 και το US Open, όπου στον πρώτο γύρο είχε αποκλειστεί από τον Ντάνιελ Ελάχι Γκαλάν με 0-6, 1-6, 6-3, 5-7. Από τότε πέρασαν 1302 ημέρες ή αλλιώς 3 χρόνια, 6 μήνες και 23 ημέρες.

Μετά από 715 μέρες

Από την άλλη, τελευταία φορά που ο Άρθουρ Φις πήρε σετ με 6-0 ήταν τον Απρίλιο του 2024, όταν είχε κερδίσει με 6-0, 6-2 τον Γιάνικ Χάνφμαν για τον πρώτο γύρο του 1000άρι τουρνουά του Μόντε Κάρλο. Από τότε χρειάστηκαν 715 ημέρες ή αλλιώς 1 χρόνος, 11 μήνες και 16 μέρες για να καταφέρει ο Γάλλος τενίστας να κερδίσει ξανά κάποιο σετ με 6-0.

Το… έχασε και έχασε

Η εμφάνιση που έκανε ο Στέφανος απέναντι στον Φις ήταν χωρίς καμία αμφιβολία μια από τις χειρότερες της καριέρας του. Ο Τσιτσιπάς έχασε το μυαλό του και τελικά έχασε το ματς. Ο συμπατριώτης μας στην αρχή του δεύτερου σετ (0-6, 0-1) τα είπε σε έντονο ύφος με τον Αμερικανό chair umpire, Γκρεγκ Άλενσγουορθ, για τα φώτα του γηπέδου.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να χάνω forehand για 5 συνεχόμενες ώρες; Δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω την μπάλα. Δεν ξέρω πως τη βλέπει εκείνος», είπε ο Τσιτσιπας στον διαιτητή, δείχνοντας τον Άρθουρ Φις. Εκεί τελείωσαν όλα. Χάθηκε κάθε ελπίδα. Ο Στέφανος ήταν ολοφάνερο ότι είχε μπει πλέον σε mode εκνευρισμού και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να γυρίσει το παιχνίδι.

Ο εκνευρισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ενός τενίστα. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο, που δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Όταν η νευρικότητα κυριαρχήσει στην ψυχοσύνθεση του τενίστα είναι δύσκολο να βρει ξανά την αυτοσυγκέντρωσή του και να αποδώσει όσα ορίζει το ταλέντο και η ποιότητά του. Υπερκαλύπτει τα πάντα και φέρνει την καταστροφή.

Η σκληρή πραγματικότητα

Ο εκνευρισμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να έρθει η βαριά ήττα από τον Γάλλο. Όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Διαφορετική και σκληρή. Ο Στέφανος δεν είναι πλέον ο τενίστας που είχαμε απολαύσει στα prime του, γι αυτό και πλέον έχει πέσει στο Νο.51.

Ο τενίστας που προκαλούσε… τρόμο ακόμα και στους θρύλους του αθλήματος, όπως ο Τζόκοβιτς, ο Νάδαλ και ο Φέντερερ. Δεν είναι σε εκείνο το επίπεδο. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να βρεθεί ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους; Αδιαμφησβήτητα ναι. Χρειάζεται, όμως, να δουλέψει. Να δουλέψει σκληρά και κυρίως να μην ακούει τίποτα και κανέναν.

Όλα είναι εκεί. Όλα όσα χρειάζεται. Αρκεί να τα εξελίξει και να τα φέρει στο σήμερα. Να κάνει up to date το παιχνίδι του. Ποιότητα έχει. Εμπειρία έχει. Όλα είναι στο χέρι του. Αρκεί να το πιστέψει και φυσικά να μείνει μακριά από τους τραυματισμούς, που τον άφησαν πίσω και τον έκαναν να σκεφτεί ακόμα και την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Σύνταξη
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σύνταξη
Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Βάιος Μπαλάφας
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Σύνταξη
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Σύνταξη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
