Οι 1.302 ημέρες και η αδήριτη ανάγκη του Τσιτσιπά (vids)

Καταστροφική. Αυτή η λέξη περιγράφει με απόλυτο τρόπο την εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στο παιχνίδι με τον Άρθουρ Φις, για τους «32» του τουρνουά του Μαϊάμι. Ο Ελληνας τενίστας ήταν απογοητευτικός στην αναμέτρηση με τον Γάλλο, Νο. 31 στην ATP και ηττήθηκε με το βαρύ 6-0, 6-1, σε ένα ματς που είχε 28 αβίαστα λάθη και μόλις 4 winners.

Αυτή ήταν η 5η ήττα από τον Άρθουρ Φις σε ισάριθμα παιχνίδια για τον συμπατριώτη μας, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Γάλλο το 2023 στην Αμβέρσα (6-7 [5], 6-7 [4]), το 2024 στην Βασιλεία (6-7 [5], 3-6), το 2025 σε Βαρκελώνη (0-2 ret.) και Ρώμη (6-2, 4-6, 2-6) και φέτος, όπως προαναφέραμε, στο Μαϊάμι. Ο 21χρονος εξελίσσεται πλέον σε κακό δαίμονα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που δείχνει ανήμπορος να βρει τα τρωτά σημεία του Γάλλου τενίστα.

Πρώτη φορά μετά το 2022!

Ο συμπατριώτης μας έχασε για πρώτη φορά σετ με 6-0 μετά τον Αύγουστο του 2022 και το US Open, όπου στον πρώτο γύρο είχε αποκλειστεί από τον Ντάνιελ Ελάχι Γκαλάν με 0-6, 1-6, 6-3, 5-7. Από τότε πέρασαν 1302 ημέρες ή αλλιώς 3 χρόνια, 6 μήνες και 23 ημέρες.

Μετά από 715 μέρες

Από την άλλη, τελευταία φορά που ο Άρθουρ Φις πήρε σετ με 6-0 ήταν τον Απρίλιο του 2024, όταν είχε κερδίσει με 6-0, 6-2 τον Γιάνικ Χάνφμαν για τον πρώτο γύρο του 1000άρι τουρνουά του Μόντε Κάρλο. Από τότε χρειάστηκαν 715 ημέρες ή αλλιώς 1 χρόνος, 11 μήνες και 16 μέρες για να καταφέρει ο Γάλλος τενίστας να κερδίσει ξανά κάποιο σετ με 6-0.

Το… έχασε και έχασε

Η εμφάνιση που έκανε ο Στέφανος απέναντι στον Φις ήταν χωρίς καμία αμφιβολία μια από τις χειρότερες της καριέρας του. Ο Τσιτσιπάς έχασε το μυαλό του και τελικά έχασε το ματς. Ο συμπατριώτης μας στην αρχή του δεύτερου σετ (0-6, 0-1) τα είπε σε έντονο ύφος με τον Αμερικανό chair umpire, Γκρεγκ Άλενσγουορθ, για τα φώτα του γηπέδου.

Tsitsipas is saying he can’t see the ball

Hence the Fils domination 💀 pic.twitter.com/SAhpe3GWn4 — Gio (@jsmove7) March 23, 2026

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να χάνω forehand για 5 συνεχόμενες ώρες; Δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω την μπάλα. Δεν ξέρω πως τη βλέπει εκείνος», είπε ο Τσιτσιπας στον διαιτητή, δείχνοντας τον Άρθουρ Φις. Εκεί τελείωσαν όλα. Χάθηκε κάθε ελπίδα. Ο Στέφανος ήταν ολοφάνερο ότι είχε μπει πλέον σε mode εκνευρισμού και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να γυρίσει το παιχνίδι.

Ο εκνευρισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ενός τενίστα. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο, που δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Όταν η νευρικότητα κυριαρχήσει στην ψυχοσύνθεση του τενίστα είναι δύσκολο να βρει ξανά την αυτοσυγκέντρωσή του και να αποδώσει όσα ορίζει το ταλέντο και η ποιότητά του. Υπερκαλύπτει τα πάντα και φέρνει την καταστροφή.

Η σκληρή πραγματικότητα

Ο εκνευρισμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να έρθει η βαριά ήττα από τον Γάλλο. Όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Διαφορετική και σκληρή. Ο Στέφανος δεν είναι πλέον ο τενίστας που είχαμε απολαύσει στα prime του, γι αυτό και πλέον έχει πέσει στο Νο.51.

Ο τενίστας που προκαλούσε… τρόμο ακόμα και στους θρύλους του αθλήματος, όπως ο Τζόκοβιτς, ο Νάδαλ και ο Φέντερερ. Δεν είναι σε εκείνο το επίπεδο. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να βρεθεί ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους; Αδιαμφησβήτητα ναι. Χρειάζεται, όμως, να δουλέψει. Να δουλέψει σκληρά και κυρίως να μην ακούει τίποτα και κανέναν.

Όλα είναι εκεί. Όλα όσα χρειάζεται. Αρκεί να τα εξελίξει και να τα φέρει στο σήμερα. Να κάνει up to date το παιχνίδι του. Ποιότητα έχει. Εμπειρία έχει. Όλα είναι στο χέρι του. Αρκεί να το πιστέψει και φυσικά να μείνει μακριά από τους τραυματισμούς, που τον άφησαν πίσω και τον έκαναν να σκεφτεί ακόμα και την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.