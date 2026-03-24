Ολυμπιακός – Μπρέσια: Κρίσιμο ματς για τους «ερυθρόλευκους» στο Champions League

Στη «μάχη» των «8» του Champions League επιστρέφει, την Τρίτη (24/3), η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στις 19:30 (EPT 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την ιταλική Μπρέσια, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, σε ένα κρίσιμο ματς για τη 2η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

«Με τη στήριξη του κόσμου μας για τη νίκη»

Ελβις Φάτοβιτς: «Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα αύριο, απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι η επιθετική τους άμυνα, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να βγαίνουν σε επικίνδυνες κόντρες. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το εξουδετερώσουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να μειώσουμε τη δική μας επιθετικότητα. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια, γιατί κάθε λάθος θα τιμωρείται. Περιμένουμε τον κόσμο μας, να έρθει να μας στηρίξει και ανυπομονούμε για έναν καλό αγώνα».

Ντίνος Γενηδουνιάς: «Ο αγώνας με την Μπρέσια είναι ο πιο κρίσιμος μέχρι τον επόμενο. Μετά την ήττα στο Βελιγράδι, δεν έχουμε περιθώρια για λάθη και το ξέρουμε. Είναι μια νεανική ομάδα η Μπρέσια, που παίζει δίχως καμία πίεση και αυτό την κάνει επικίνδυνη. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, όπως συνηθίζουν οι Ιταλοί και πρέπει να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό για να επικρατήσουμε».