Φύσσας: «Πάμε στην Τούμπα για να κερδίσουμε – Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα για τη νίκη»

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το πρόγραμμα των Play off της Super League και ο αντιπρόεδρος της πράσινης ΠΑΕ, Τάκης Φύσσας μίλησε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το μίνι πρωτάθλημα.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν στέλεχος της διοίκησης του τριφυλλιού αναφέρθηκε στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τόνισε ότι οι πράσινοι παίζουν πάντα για τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Τάκης Φύσσας:

Για το εάν παίζει ρόλο το πρόγραμμα: «Είμαι πάντα της άποψης ότι παίζει ρόλο»

Για τη διαφορά του Παναθηναϊκού στα playoffs και την πρεμιέρα στην Τούμπα: «Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει για τη νίκη, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι».