Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3): Δράση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3).
Συνεχίζεται η αθλητική δράση και την Τρίτη (24/3), με το κυρίως μενού να περιλαμβάνει φυσικά τους αγώνες της 33ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Ισπανία από τη Βαλένθια στις 21:30, ενώ ο Παναθηναϊκός από τη Ντουμπάι στο Σαράγεβο, στις 20:30.
Πέρα από το μπασκετικό πρόγραμμα πάντως, μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον έχει και το κρίσιμπ για τους «ερυθρόλευκους» Ολυμπιακός – Μπρέσια για το LEN Champions League.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3):
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών
20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι
20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League
21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague
22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
