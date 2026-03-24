Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3): Δράση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague

Συνεχίζεται η αθλητική δράση και την Τρίτη (24/3), με το κυρίως μενού να περιλαμβάνει φυσικά τους αγώνες της 33ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Ισπανία από τη Βαλένθια στις 21:30, ενώ ο Παναθηναϊκός από τη Ντουμπάι στο Σαράγεβο, στις 20:30.

Πέρα από το μπασκετικό πρόγραμμα πάντως, μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον έχει και το κρίσιμπ για τους «ερυθρόλευκους» Ολυμπιακός – Μπρέσια για το LEN Champions League.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3):

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών

20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι

20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League

21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague