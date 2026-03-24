Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 16:22

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας καταθέτοντας στο δίκη δύο πρώην επιτελικών στελεχών του Οργανισμού καθώς όπως είπε; «Ημουν ο ξενιστής σε ένα οικοσύστημα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαχειριζόταν κονδύλια 2,8 δισ. ευρώ ετησίως».

Ο μάρτυρας, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σήμερα, προχώρησε μάλιστα και σε μια σημαντική καταγγελία ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας: Όπως είπε  τον Οκτώβριο του 2025, κατάλαβε ότι «κλωνοποιήθηκε το κινητό μου» , ενώ όπως είπε μετά την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ισχυρή κακόβουλη παρέμβαση.

Μετά από αυτή την αναφορά η πρόεδρος του είπε ότι πρέπει να υποβάλλει μήνυση για το θέμα ώστε να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη.

Ξεκινώντας στην εξέταση του ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε ότι διορίστηκε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ το Νοέμβριο του 2019 με πρόταση Πρωθυπουργού, επί υπουργίας του Μάκη Βορίδη. Ωστοσο  έναν χρόνο μετά, το Νοέμβριο του 2020 και αφού είχαν προηγηθεί εντολές του για ελέγχους σε πληρωμές, ο τότε υπουργός κ Βορίδης  τον κάλεσε στο γραφείο του όπου σε ήρεμο κλίμα «μου ζητήθηκε η παραίτηση μου».

Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;
Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις..
Πρόεδρος: Ή μήπως ξέρατε γιατί ζητάει παραίτηση σας κ. Βάρρα;  Γιατί πιστεύατε ότι ζητείται η παραίτηση σας;
Μάρτυρας: Γιατί έκανα καλά την δουλειά μου..
Πρόεδρος: Καταλάβατε ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κάνετε καλά την δουλειά σας;  Άρα μοίραζαν κονδύλια και με τους ενδελεχείς  ελέγχους που ζητούσατε..

Μάρτυρας:  Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν. Ενδεχομένως δεν ήθελαν να γίνουν έλεγχοι. Στους ελέγχους που γίνονται ενδεχομένως το  δείγμα να ήταν προκαθορισμένο. Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους. Υπήρχαν μάλιστα και σχετικές διαμαρτυρίες.

Με παραίτησαν και δεν πρόλαβα να το ελέγξω αυτό».

Πάντως ο ο μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι δεν δέχθηκε καμία παρέμβαση στο έργο του «Ανοιχτά και ξεκάθαρα λέω πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο μου από τον κ. Βορίδη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περίγραψε ποτέ χτύπησε στον ίδιο το πρώτο καμπανάκι για το ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Το πρώτο κρίσιμο σημείο καμπής για εμένα ήταν όταν ήρθε η υπεύθυνη αναπληρώτρια διοικήτρια του εσωτερικού ελέγχου και με ενημέρωσε για υπόθεση 197 ατόμων, υπόθεση από 2018,  κτηνοτρόφοι βοοειδών στα Τρίκαλα, που υπήρχαν ζητήματα. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι. Την κάλεσα αφού συνεννοηθήκαμε με τη νομική υπηρεσία, για να πάει ο φάκελος στον Εισαγγελέα.

Όπως και έγινε.., κατέθεσε.

Και αμέσως μετά περιέγραψε τα προβλήματα που εντόπισε λέγοντας: «Ήταν ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων, εκτάσεων..

Έλεγξα βοσκοτόπια, έκανα όχληση σε αποκεντρωμένες Περιφέρειες να μου δώσουν στοιχεία αν εκτάσεις που δηλώνονταν ήταν ιδιωτικές , δημόσιες, μοναστηριακές. Υπήρχε πρόβλημα με ζωικές μονάδες ως προς τον μαθηματικό τύπο που αφορά εμβαδόν με άτομα (ζώα). Ανακάλυψα ότι κάτι γίνεται.. Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα πράγματα. Αυτό που υπεύθυνα μπορώ να σας πω είναι πως μυρίστηκα πως κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέχω».

Ο μάρτυρας είπε πως καθώς υπήρχαν καταγγελίες υπαλλήλων και ανώνυμες για προβλήματα , όπως στην Φθιώτιδα και αλλού, αποφάσισε να μην τις βάλει στο αρχείο αλλά να δώσει τις καταγγελίες για συνολικά 99 ΑΦΜ στον εσωτερικό έλεγχο.

Αποδείχθηκε πως μεταξύ αυτών ήταν η γνωστή υπόθεση με τον Γράμμο και τον πεθαμένο. Συγκλονίστηκα! Συνέστησα Επιτροπή Ελέγχου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2020 και ζήτησα να μου φέρει αποτέλεσμα μέσα σε μικρό διάστημα ημερών.

Ήρθε  το πόρισμα και ήταν δύο φάκελοι. Ένας που ήταν πόρισμα της επιτροπής και ένας ξεχωριστός της κ. Τυχεροπούλου. Διαπίστωσα ότι ο φάκελος Τυχεροπούλου ήταν σαν να είχε ελέγξει πέντε χρόνια πίσω.

Πρόεδρος: Πόρισμα επιτροπής ποιο ήταν;

Μάρτυρας : Αφορούσε το έτος 2019- 2020.
Πρόεδρος: Από την αντιπαραβολή φακέλων τι διαπιστώσατε;
Μάρτυρας : Κυρία πρόεδρε είμαι έμπειρος. Δεν με έπεισε το πόρισμα. Έκανα τον σταυρό μου λέω τι γίνεται εδώ;
Πρόεδρος : Τους καλέσατε να τους ρωτήσετε τι γίνεται εδώ; Βλέπετε στην καλύτερη περίπτωση έναν αμελή έλεγχο..
Μάρτυρας: Έστειλα έγγραφο στην επικεφαλής της επιτροπής με συγκεκριμένα ερωτήματα και σημεία
Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;
Μάρτυρας :Μου ζητήθηκε παραίτηση από τον υπουργό.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι στο επίμαχο πόρισμα, δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα με το ΑΦΜ γνωστού πλέον και ελεγχόμενου ποινικά μεγάλου παραγωγού από την Κρήτη. Στην συνέχεια συμπλήρωσε πως δέχθηκε τηλεφώνημα τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον τότε Γενικό Γραμματέα του υπουργείου ο οποίος τον ρώτησε γιατί γίνεται έλεγχος στην σύζυγο του συγκεκριμένου παραγωγού.

Ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο την επιστολή που είχε στείλει στην επικεφαλής των επιτροπών ελέγχου στην οποία αναφέρει ότι η εν λόγω υπάλληλος έστειλε τα αποτελέσματα του επίμαχου ελέγχου στην κατηγορούμενη Αθανασία Ρέππα πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο επιστολή που είχε στείλει στον κ. κατηγορούμενο κ. Δημήτρη Μελά, τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες μέρες πριν να ζητηθεί η παραίτηση του, στην οποία έκανε αναφορά σε κλίμα φόβου και τρομοκρατίας εντός του Οργανισμού. Είπε επίσης ότι ο ίδιος δεν έχει δεχθεί απειλές ενώ αναφέρθηκε σε «επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
