Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στη Λιοσίων
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε τη σχετική κλήση και έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται
- Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
- Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο ωράριο
- 25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
- ΗΠΑ: Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης ανέλαβαν την ασφάλεια σε 14 αεροδρόμια
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το πρωί σε αποθηκευτικό χώρο στην οδό Λιοσίων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής πρόκειται για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στο νούμερο 301 της οδού Λιοσίων.
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει επεκταθεί σε όλο τον χώρο, με τις φλόγες να διακρίνονται από την σκεπή του οικήματος της αυτοσχέδιας εκκλησίας., ενώ εσωτερικά φαίνεται να έχει καεί ολοσχερώς το οίκημα.
Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο προηγούμενο διάστημα, καθότι αφορούσε μια υπόθεση ναρκωτικών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε τη σχετική κλήση και έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται.
- Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
- «Άνθρακες ο θησαυρός» τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα
- Συνταγή: Ζυμαρικά με φέτα και ντοματίνια
- Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
- Ιράν: Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ – Στο στόχαστρο μπαίνουν ενεργειακές υποδομές
- Στην πυρά: Επτά τροφές που καίνε το λίπος
- Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη – Ο καιρός την 25η Μαρτίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις