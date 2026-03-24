Πάτρα: 16χρονος γρονθοκόπησε άγρια 8χρονο
Ο 16χρονος χτύπησε 8χρονο επειδή, όπως είπε, πείραζε την αδερφή του
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με ένα ακόμη επεισόδιο να σημειώνεται στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 16χρονος μαθητής γρονθοκόπησε στο πρόσωπο 8χρονο μαθητή καθώς, όπως υποστήριξε, πείραζε την αδερφή του.
Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο των Βραχνέικων.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 16χρονο, στον οποίο εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο κατείχε, όπως είπε, για λόγους ασφαλείας.
Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις