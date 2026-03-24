Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με ένα ακόμη επεισόδιο να σημειώνεται στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 16χρονος μαθητής γρονθοκόπησε στο πρόσωπο 8χρονο μαθητή καθώς, όπως υποστήριξε, πείραζε την αδερφή του.

Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο των Βραχνέικων.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 16χρονο, στον οποίο εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο κατείχε, όπως είπε, για λόγους ασφαλείας.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.