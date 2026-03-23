Γαλλία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Λιονέλ Ζοσπέν
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν πέθανε σε ηλικία 88 ετών
Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λιονέλ Ζοσπέν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.
Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Ήδη από τον Ιανουάριο είχε γίνει γνωστό ότι είχε υποβληθεί σε «σοβαρή επέμβαση».
Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Ο Λιονέλ Ζοσπέν γεννήθηκε στο Μεντόν στις 12 Ιουλίου 1937, σε μια προτεσταντική οικογένεια. Η μητέρα του, μαία, Μιρέιγ Νταντιέ, ήταν η δεύτερη σύζυγος του πατέρα του, Ρομπέρ Ζοσπέν, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά.
Ο Λιονέλ Ζοσπέν, διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας κατά την περίοδο της συγκατοίκησης με τον Πρόεδρο τον Ζακ Σιράκ, μεταξύ 1997 και 2002, και δύο φορές υποψήφιος των Σοσιαλιστών στις προεδρικές εκλογές.
Από το 1981 έως το 1988 και από το 1995 έως το 1997 διατέλεσε Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και από το 1988 έως το 1991 υπουργός Εθνικής Παιδείας.
🔴 Figure du Parti socialiste, Lionel Jospin est décédé à l’âge de 88 ans ➡ https://t.co/jA7IhPP8TU pic.twitter.com/M9zJYQ0i6u
— Le Parisien (@le_Parisien) March 23, 2026
Το 1995 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας και ηττήθηκε από τον Ζακ Σιράκ, ενώ ήταν εκ νέου υποψήφιος το 2002 χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Σιράκ και τον ακροδεξιό υποψήφιο Ζαν-Μαρί Λε Πεν.
Σε δήλωσή του, ο πρώην υπουργός Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί ανέφερε ότι ο Ζοσπέν «ενσάρκωνε μια αυθεντική αριστερά που ήξερε τι είναι αληθινό».
Από τους πρώτους που απέτισαν φόρο τιμής ήταν και ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός στην κυβέρνησή του.
J’apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d’exigence et de travail. Il restera l’homme des 35 heures, de l’alliance rouge rose vert, du refus de toucher à l’âge de départ à la retraite. Et une présence intellectuelle dans un univers qui partait à la…
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 23, 2026
