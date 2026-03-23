Η τρομερή αντίδραση του Πιτίνο στο buzzer beater νίκης της ομάδας του (vid)

Πήρε το «θρίλερ» το κολλέγιο του Σεντ Τζονς, με τον Ρικ Πιτίνο στον πάγκο, που επικράτησε 67-65 και προκρίθηκε στο Sweet 16 για πρώτη φορά από το 1999.

Μάλιστα, η ομάδα του πήρε την σπουδαία νίκη με τρομερό buzzer beater του Ντίλαν Ντάρλινγκ, όταν πήρε τη μπάλα, έκανε διείσδυση και σκόραρε πριν το ρολόι μηδενίσει.

Πώς αντέδρασε ο Πιτίνο; Με τον πιο… κρύο τρόπο. Δεν έδειξε κανένα συναίσθημα, δεν πανηγύρισε, δεν χαμογέλασε και έφυγε προς τα αποδυτήρια σαν να είναι ένα ακόμη ματς.

Δείτε την αντίδραση του Πιτίνο