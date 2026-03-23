Η τρομερή αντίδραση του Πιτίνο στο buzzer beater νίκης της ομάδας του (vid)
Tο κολέγιο του Σεν Τζονς προκρίθηκε στο Sweet 16 για πρώτη φορά από το 1999 με τρομερό buzzer beater και ο Ρικ Πιτίνο είχε την πιο... Πιτίνο αντίδραση.
Πήρε το «θρίλερ» το κολλέγιο του Σεντ Τζονς, με τον Ρικ Πιτίνο στον πάγκο, που επικράτησε 67-65 και προκρίθηκε στο Sweet 16 για πρώτη φορά από το 1999.
Μάλιστα, η ομάδα του πήρε την σπουδαία νίκη με τρομερό buzzer beater του Ντίλαν Ντάρλινγκ, όταν πήρε τη μπάλα, έκανε διείσδυση και σκόραρε πριν το ρολόι μηδενίσει.
Πώς αντέδρασε ο Πιτίνο; Με τον πιο… κρύο τρόπο. Δεν έδειξε κανένα συναίσθημα, δεν πανηγύρισε, δεν χαμογέλασε και έφυγε προς τα αποδυτήρια σαν να είναι ένα ακόμη ματς.
Δείτε την αντίδραση του Πιτίνο
Rick Pitino’s reaction to the buzzer beater was all business. pic.twitter.com/jAYGWjxUZa
— CBS Sports (@CBSSports) March 22, 2026
- Απίθανα πράγματα: Ο Ντεπάι έπαιζε με το κινητό του την ώρα του αγώνα της Κορίνθιανς (vid)
- Τι είπε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τα σενάρια για το μέλλον του
- Με προβλήματα η Βαλένθια κόντρα στον Ολυμπιακό
- Η απάντηση του Νάναλι: «Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες της Euroleague»
- Η τρομερή αντίδραση του Πιτίνο στο buzzer beater νίκης της ομάδας του (vid)
- «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
- Τέλος εποχής: Ο Ντιμίτρι Παγιέ «κρέμασε» τα παπούτσια του
- Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
