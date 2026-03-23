Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) λίγο μετά τις 2:30 σε δασική περιοχή κοντά στα Λουτρά Υπάτης στη Λαμία με θύμα έναν 68χρονο.

Ο άτυχος άνδρας έχασε την ζωή του σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον καταπλάκωσε μεγάλος κορμός δέντρου την ώρα που έκοβε ξύλα στο δάσος.

Ο 68χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από τον μεγάλο κορμό ενός πλάτανου. Η γυναίκα του που ήταν μαζί του ειδοποίησε την Πυροσβεστική και το EKAB.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστικές Δυνάμεις από το Κλιμάκιο Αργυροχωρίου και από την Λαμία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. ΟΙ πυροσβέστες απεγκλωβίσανε τον άτυχο άντρα δυστυχώς χωριά τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως δήλωσε στο Lamianow.gr ο διοικητής της Π.Υ. Λαμίας, Γιώργος Κρεμμύδας «Λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι ειδοποιήθηκε το τηλεφωνικό μας κέντρο 199 για τραυματισμένο άτομο στο Πλατανόδασος, στην περιοχή του Λιανοκλαδίου. Άμεσα κινητοποιήσαμε ειδικό διασωστικό όχημα της Π.Υ. Λαμίας, μαζί με όχημα από το Αργυροχώρι και δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε ενέργειες απεγκλωβισμού και ανέσυραν ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένο από πλάτανο, το οποίο παρελήφθη από το ΕΚΑΒ για μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας».