Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε γλέντι
Ο άτυχος άνδρας μαζί με τη σύζυγο ήταν προσκεκλημένοι σε αρραβώνα
Ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου, ενώ βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση σε ξενοδοχείο σε παραθαλάσσιο οικισμό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
Ο άτυχος 50χρονος άνδρας μαζί με τη σύζυγο ήταν προσκεκλημένοι σε αρραβώνα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patris.gr.
Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή δεν αισθανόταν καλά αποφάσισε με τη σύζυγο του να επιστρέψουν στο δωμάτιο τους. Εκεί το ζευγάρι παρέμεινε για λίγη ώρα και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, κάθονταν στο τραπέζι της κουζίνας του δωματίου.
Όταν ο 50χρονος πήγε να σηκωθεί, κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατο του.
Ο 50χρονος είχε γεννηθεί στον Άγιο Νικόλαο και έμενε στην Ιεράπετρα.
Την προανάκριση για την υπόθεση διερευνά το Α.Τ Μινώα Πεδιάδος, ενώ απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική έρευνα που θα γίνει.
Η κηδεία του άτυχου άνδρα θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σχοινοκαψάλων Ιεράπετρας.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις