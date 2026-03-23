Οι τιμές του πετρελαίου (WTI και Brent) ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο κατά τις πρώτες συναλλαγές μετά το άνοιγμα των αγορών, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέστησαν σαφές το σαββατοκύριακο ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου και έχει προκαλέσει παράλυση των μεταφορών υδρογονανθράκων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα διαρκέσει τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες ακόμη (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, σημείωνε άνοδο 1,78%, στα 100,10 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME).

Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Μάιο αυξανόταν κατά ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό, 1,73%, στα 113,44 δολάρια.

Την 27η Φεβρουαρίου, παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, το WTI βρισκόταν στα 67,02 δολάρια και το Μπρεντ στα 72,48, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το Brent πλησίασε τα 120 δολάρια δύο φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2022, ασκώντας πίεση στην Ουάσινγκτον να ηρεμήσει την αγορά.

Πίεση στην Ουάσιγκτον

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ μιλώντας την προηγούμενη Πέμπτη στο Fox Business είπε, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της μαζικής αποδέσμευσης αποθεμάτων, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξετάσουν μια ακόμα αντίστοιχη κίνηση, παρά τα ερωτηματικά που εγείρονται για τη βιωσιμότητα από άποψη εφοδιασμού (περισσότερα εδώ).