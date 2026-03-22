Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Είναι φαινόμενο ο Αρμάντ Ντουπλάντις και δεν σταματά να κατακτά κορυφές. Τι κι αν ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε υπερπροσπάθεια στο Τορούν για το χρυσό μετάλλιο; Αυτό για ακόμη μία φορά κατέληξε στον Σουηδό που απέδειξε και πάλι πως είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο επί κοντώ.

Το λένε άλλωστε τα κατορθώματά του. Ήταν το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου αλλά και το 23ο σε όλες τις διοργανώσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είναι αυτό που λέμε, όριό του είναι μόνο ο ουρανός. Και μεγάλη ατυχία για τον Καραλή που έπεσε στην εποχή του.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.10μ. τα 6.15μ. και τα 6.25μ. χωρίς λάθος ενώ ο Καραλής προσπάθησε στα 6.20μ. και μετά στα 6.25μ., αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι, πρόσθεσε στη συλλογή του το αργυρό και έναν ακόμη συγκλονιστικό αγώνα με τον Ντουπλάντις.