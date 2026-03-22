Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.
- Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς
- Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
- Φωτιά σε κτήριο στη Λαμία – Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα
- ΠΟΥ: Περισσότεροι από 60 νεκροί εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ του Σουδάν
Είναι φαινόμενο ο Αρμάντ Ντουπλάντις και δεν σταματά να κατακτά κορυφές. Τι κι αν ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε υπερπροσπάθεια στο Τορούν για το χρυσό μετάλλιο; Αυτό για ακόμη μία φορά κατέληξε στον Σουηδό που απέδειξε και πάλι πως είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο επί κοντώ.
Το λένε άλλωστε τα κατορθώματά του. Ήταν το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου αλλά και το 23ο σε όλες τις διοργανώσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είναι αυτό που λέμε, όριό του είναι μόνο ο ουρανός. Και μεγάλη ατυχία για τον Καραλή που έπεσε στην εποχή του.
Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.10μ. τα 6.15μ. και τα 6.25μ. χωρίς λάθος ενώ ο Καραλής προσπάθησε στα 6.20μ. και μετά στα 6.25μ., αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι, πρόσθεσε στη συλλογή του το αργυρό και έναν ακόμη συγκλονιστικό αγώνα με τον Ντουπλάντις.
- Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
- Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
- Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
- Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
- Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
- Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
