Σανς – Μπακς 105-108: O Ρόλινς ντύθηκε… Αντετοκούνμπο και «καθάρισε» για τους Μπακς (vids)

Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς, καθώς τα «Ελάφια» επικράτησαν στην έδρα των Σανς με 108-105 και πήραν ένα σπουδαίο «διπλό».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε και κορυφαίος για τους Μπακς ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ευστόχησε σε ένα κρίσιμο σουτ στο φινάλε, που έδωσε μαξιλαράκι ασφαλείας στους φιλοξενούμενους (107-104) και «κλείδωσε» τη νίκη από τη γραμμή των βολών, βάζοντας την υπογραφή του στη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κούζμα αποχώρησε στην τρίτη περίοδο με ενοχλήσεις στο δεξιό τένοντα. Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 28-41, ωστόσο εξακολουθούν να διατηρούν ελάχιστες ελπίδες για την είσοδό τους στα play in.

Από την άλλη, οι Σανς γνώρισαν την πέμπτη διαδοχική τους ήττα και βρίσκονται στο 39-32.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τζέιλεν Γκριν με 24 πόντους και ο Κόλιν Γκιλέσπι έχοντας 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Γουίζαρντς-Θάντερ 111-132

Χόρνετς-Γκρίζλις 124-101

Πέλικανς-Καβαλίερς 106-111

Μάτζικ-Λέικερς 104-105

Χοκς-Γουόριορς 126-110

Ρόκετς-Χιτ 123-122

Σπερς-Πέισερς 134-119