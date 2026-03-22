ΚΚΕ για την Παγκόσμια Μέρα Νερού: 2,5 δισ. άνθρωποι έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε πόσιμο νερό
Πολιτική 22 Μαρτίου 2026, 12:58

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Μέρα Νερού: 2,5 δισ. άνθρωποι έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε πόσιμο νερό

Στην ανακοίνωση του ΚΚΕ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Μ. Ανατολή όπου «η διαθεσιμότητα του νερού είναι δέκα φορές χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο»

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού βρίσκει περίπου 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν ετησίως από ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, αν υπήρχε πρόσβαση σε ασφαλές νερό, υγιεινή και αποχέτευση, σύμφωνα με τα συγκλονιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Περισσότεροι από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε υγιεινό πόσιμο νερό και εκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους παιδιά, κάθε χρόνο πεθαίνουν από ασθένειες σχετιζόμενες με το μολυσμένο νερό» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ σημειώνοντας: «Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος, όπου το νερό αποτελεί εμπόρευμα και χρησιμοποιείται ως εργαλείο πίεσης σε βάρος των λαών για την υπεράσπιση των γεωπολιτικών συμφερόντων και του διαρκώς οξυνόμενου ανταγωνισμού για τον έλεγχο των αγορών, των πρώτων υλών, της ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς, που διεξάγεται ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους και τα ιμπεριαλιστικά κέντρα».

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Μ. Ανατολή όπου «η διαθεσιμότητα του νερού είναι δέκα φορές χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο» και επισημαίνεται ότι «η εγκληματική ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ έχει φέρει τα συστήματα υδροδότησης στα όρια της κατάρρευσης, απειλώντας άμεσα την επιβίωση του πληθυσμού. Η ρύπανση των υδάτων που προκαλεί και η διακοπή της παροχής καθαρού νερού, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων στο Ιράν, τη Γάζα και τον Λίβανο. Το Ισραήλ έχει ήδη καταστρέψει εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας νερού στη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφονται υποδομές π.χ. στο νησί Κεσμ και στο Μπαχρέιν, ενώ οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απελευθέρωσαν τοξικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα, οδηγώντας στο φαινόμενο της «μαύρης βροχής», η οποία μολύνει τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα για δεκαετίες».

«Στη χώρα μας, η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ, επιβάλλει την επιχειρηματική λειτουργία των επιχειρήσεων ύδρευσης με γνώμονα το κέρδος σε βάρος του λαού και στηρίζει τις καπιταλιστικές επενδύσεις στον κλάδο, όπως το πρόγραμμα «Εύρυτος» για τη μεταφορά νερού από Εύηνο – Ευρυτανία προς την Αττική, με πρόσχημα τη λειψυδρία. Ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Παράλληλα η εφαρμογή των αντιλαϊκών οδηγιών της ΕΕ για το νερό, την «πράσινη» και «ευφυή» γεωργία, θα επιταχύνουν το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών γεωργοκτηνοτρόφων, θα οδηγήσουν στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής και σε αύξηση του κόστους άρδευσης και ύδρευσης» αναφέρει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Όσο το νερό και η χρήση του, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα για να εξυπηρετούνται τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, η κατάσταση θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Όλοι οι λαοί σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας πρέπει να πάρουν στα δικά τους χέρια την υπόθεση του δικαιώματος για πρόσβαση σε υγιεινό, ποιοτικό και φτηνό νερό, ενάντια στις κυβερνήσεις του κεφαλαίου και σε όσους προωθούν την εκμετάλλευση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου. Μονόδρομος προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο διαφορετικός δρόμος της εργατικής εξουσίας, της κοινωνικής ιδιοκτησίας, που θα καταργήσει την εμπορευματοποίηση του νερού, ενώ στο πλαίσιο του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού θα αξιοποιείται το σύνολο των υδάτινων πόρων για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ είναι μπροστά στον αγώνα για νερό – κοινωνικό αγαθό, βασικό δικαίωμα των λαών, ενάντια σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού. Για τη διασφάλιση φτηνού, ελεγμένου, ποιοτικού νερού για τον λαό. Για την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής. Για την εξασφάλιση της επάρκειάς του χωρίς «χαράτσια» στην αγροτική παραγωγή. Για πλήρη και σταθερή εργασία των εργαζομένων στον κλάδο, με διασφάλιση των δικαιωμάτων τους».

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε εχθρικό F-15 κοντά στο Ορμούζ

Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε εχθρικό F-15 κοντά στο Ορμούζ

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
Επικαιρότητα 21.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
Ακρίβεια 20.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ: Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)
Στίβος 22.03.26

Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο ταλαντούχος άλτης με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο τη φετινή σεζόν – Το προφίλ του 21χρονου Βούλγαρου που «απειλεί» τον Τεντόγλου στον αποψινό τελικό του μήκους.

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων
Ελλάδα 22.03.26

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Η οργάνωση, η οποία παρουσιαζόταν ως ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο, εκτιμάται ότι είχε συνολικό οικονομικό όφελος περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ

Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)

Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα ποδηλασίας στον αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο, που γλίτωσε την καραμπόλα, αλλά όχι την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 22.03.26

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις μετά από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
Μία οικονομία 41 δισ. $ 22.03.26

Πτήσεις στο... άγνωστο - Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)
Μπάσκετ 22.03.26

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι
Κόσμος 22.03.26 Upd: 12:52

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ενώ λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 7

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
