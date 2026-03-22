Πώς μπορεί να εξακριβωθεί εάν ένας πίνακας είναι αληθινός – Η αλλαγή στο νόμο για τα πλαστά έργα τέχνης

Στους τρόπους που μπορούν να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα ή μη ενός έργου τέχνης αναφέρθηκε ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης, Γιώργος Οικονομόπουλος, μετά την έρευνα των αστυνομικών αρχών και τη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

Όπως τόνισε ο κ. Οικονομόπουλος υπογράμμισε ότι δεν είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί η πλαστότητα ενός έργου τέχνης, ειδικότερα όταν ορισμένα έργα είναι καταφανώς πλαστά.

«Υπάρχουν καταφανώς πλαστά έργα, που είναι εύκολα αντιληπτό ότι είναι πλαστά και τα οποία δεν αποτελούν κίνδυνο για το χώρο της τέχνης. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα που αποτελούν απειλή και θέλουν λεπτομερή έλεγχο για να αποδειχθεί η πλαστότητά τους» σημείωσε ο νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης.

Μάλιστα, στην περίπτωση του γνωστού γκαλερίστα, ο κ. Οικονομόπουλος υπογράμμισε ότι πρόκειται για πλαστογραφίες παιδαριώδεις, που μπορεί να τις αντιληφθεί όχι μόνο ένας ιστορικός της τέχνης, αλλά και ένας ασχολούμενος στοιχειωδώς με την τέχνη».

«Σας πληροφορώ δε ότι για την Εθνική Πινακοθήκη δεν υπάρχει έργο που όταν ασχοληθεί ο φορέας αυτός επιστημονικά να μην αποκαλυφθεί η γνησιότητα» πρόσθεσε ο γνωστός δικηγόρος.

Τι συμβαίνει με την πλαστογραφία

Όπως σημείωσε ο νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης, τα τελευταία χρόνια η πλαστογραφία στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.

«Σε αυτό έχει συμβάλει πολύ η λειτουργία διαφόρων πλατφορμών αλλά και το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές πωλήσεις που διεξάγονται» σημείωσε, τονίζοντας ότι το αρμόδιο υπουργείο έλαβε τα απαραίτητα μέτρα, ψηφίζοντας τον νόμο 5271/26, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ριζικά η πλαστογραφία και απάτη επί έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων.

Η αλλαγή του νόμου για τα πλαστά έργα τέχνης

«Πλέον και ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος θα ελεγχθεί με βάση το νόμο αυτό» ανέφερε ο κ. Οικονομόπουλος, σημειώνοντας ότι «εισάγεται η εξής διαφορά. Ότι μπορεί να ελεγχθεί κάποιος για πλαστό έργο τέχνης, αρκεί να το εκθέσει, να το διαθέσει, να το διακινήσει ή και να το δεχθεί στην κατοχή του, ή να το κατέχει. Που σημαίνει τι; Ότι τιμωρείται η απλή κατοχή του πλαστού έργου τέχνης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει σκοπός παραπλάνησης».

«Διώκεται ο απλός κάτοχος. Δεν μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί κάποιος ότι έχει 320 έργα στην κατοχή του και δεν έχει σκοπό παραπλάνησης» συμπλήρωσε ο Γιώργος Οικονομόπουλος.