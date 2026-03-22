Άστατος ο καιρός τη Δευτέρα – Βροχές στην Αθήνα, χιόνια στα ορεινά

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ο καιρός θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές, ενώ στα δυτικά αναμένονται και τοπικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τμήματα, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ.

Δεν προβλέπεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στις περισσότερες περιοχές στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια τοπικά θα αγγίζει τους 17 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα, αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τo μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές στη Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε ενδέχεται στα δυτικά να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και τοπικά στα νότια 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.