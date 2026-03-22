Πώς μετέτρεψα τον Τζουντ Λο σε Πούτιν χρησιμοποιώντας τρίχες βοοειδών από τα Ιμαλάια

Στα γυρίσματα στη Ρίγα της Λετονίας, πέρυσι, κάθε πρωί γινόταν μια εκπληκτική μεταμόρφωση. Χωρίς προσθετικά από σιλικόνη, χωρίς μάσκες από καουτσούκ και χωρίς ψηφιακές επεξεργασίες, ο Τζουντ Λο μεταμορφωνόταν, σε μόλις 45 λεπτά, στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», ο Λο υποδύεται τον ρόλο του Ρώσου προέδρου κατά την άνοδό του στην εξουσία.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο Ντα Εμπόλι, η ταινία καταγράφει την άνοδο του Πούτιν από τα πρώτα του βήματα ως πράκτορα της KGB που προσπαθούσε να προσαρμοστεί στο κενό εξουσίας της μετασοβιετικής εποχής, όπως την βλέπει ο φανταστικός σύμβουλος επικοινωνίας του, Βαντίμ Μπαράνοφ, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντάνο.

Κανένα προσθετικό

Η φυσική μεταμόρφωση του βραβευμένου με BAFTA ηθοποιού, ο οποίος είναι γνωστός για τους χαρισματικούς ρόλους του σε ταινίες όπως «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» και «Ο Νέος Πάπας», ανατέθηκε στα χέρια της 58χρονης μακιγιέζ Φρεντερίκ Φόλια.

Η καλλιτέχνιδα, που ζει στο Παρίσι και έχει εργαστεί σε ταινίες όπως «The Sisters Brothers» και «Lucy», αποφάσισε να αποφύγει εντελώς τα προσθετικά. «Στην αρχή, όταν με κάλεσαν, υπήρχε η ιδέα ενός καπέλου για φαλάκρα. Αλλά για διάφορους λόγους αποφασίσαμε γρήγορα ότι θα ήταν καλύτερο να μην χρησιμοποιήσουμε κανένα είδος προσθετικού για τη δημιουργία αυτού του χαρακτήρα και ο Τζούντ Λο συμφώνησε», είπε.

Διακριτικό και πιστευτό

Ο στόχος ήταν να αποφευχθεί μια παράξενη, κουκλοειδής εμφάνιση και να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος στα γυρίσματα. «Η πρόκληση της εργασίας χωρίς προσθετικά είναι να δημιουργήσεις κάτι πολύ διακριτικό και πιστευτό», είπε η Φόλια.

«Η γραμμή είναι πολύ λεπτή, γιατί μπορεί εύκολα να καταλήξουμε σε μια καρικατούρα και αυτό ήταν κάτι που πραγματικά δεν θέλαμε».

Προσθέτοντας σε αυτή τη φυσιοκρατική προσέγγιση, ο Τζουντ Λο δεν μιμείται ρωσική προφορά στην ταινία, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει τη δική του λονδρέζικη προφορά.

«Ξύρισα τη γραμμή των φρυδιών του Τζουντ στο κάτω μέρος… και στη συνέχεια πρόσθεσα, τρίχα-τρίχα, τρίχες από γιακ*, για να δημιουργήσω μια εμφάνιση παρόμοια με το σχήμα των φρυδιών του Πούτιν»

Τρίχες από γιακ

Αντί να φτιάξει ένα νέο πρόσωπο πάνω από αυτό του Λο, η Φόλια χρησιμοποίησε μακιγιάζ και φωτισμό για να σμιλεύσει το πρόσωπο του Πούτιν. Η καθημερινή διαδικασία ξεκινούσε με ένα κούρεμα. «Του ξυρίσαμε τα μαλλιά και έπρεπε να εφαρμόσω χρώματα για να δημιουργήσω ένα εφέ δέρματος κάτω από την περούκα» είπε η Φόλια.

Για να αποτυπώσει το χαρακτηριστικό βλέμμα του προέδρου, η μακιγιέζ έβαλε πολύ κόπο στα φρύδια του Λο. «Ξύρισα τη γραμμή των φρυδιών του Τζουντ στο κάτω μέρος… και στη συνέχεια πρόσθεσα, τρίχα-τρίχα, τρίχες από γιακ*, για να δημιουργήσω μια εμφάνιση παρόμοια με το σχήμα των φρυδιών του Πούτιν» εξήγησε.

(*Το γιακ, Bos grunniens – Βους ο γρυλλίζων, και άγριο γιακ Bos mutus – Βους ο βουβός αντίστοιχα, είναι δασύτριχα βοοειδή ενδημικά της περιοχής των Ιμαλαΐων της νότιας κεντρικής Ασίας, των υψιπέδων του Θιβέτ, και βόρεια έως τις πεδιάδες της Μογγολίας και της Ρωσίας).

Το μακιγιάζ και ο χρόνος

«Όταν κοιτάζεις τα μάτια του Πούτιν, σχεδόν δεν έχει χρώμα στις βλεφαρίδες του» είπε η Φόλια και προσπάθησε να κάνει το ίδιο και με τον Λο.

Καθώς η ταινία εξελίσσεται από το μετασοβιετικό χάος της δεκαετίας του 1990 προς το σύγχρονο καθεστώς, το μακιγιάζ εξελίσσεται για να «σηματοδοτήσει το πέρασμα του χρόνου».

Για τα πρώτα χρόνια, η Φόλια δημιούργησε μια εμφάνιση «καθαρά ξυρισμένη». Στα μεταγενέστερα χρόνια χρησιμοποίησε το μακιγιάζ για να δείξει τις ρυτίδες να γίνονται πιο έντονες.

«Η συνεργασία με τον Τζουντ ήταν μεγάλη χαρά… γνωρίζει το μακιγιάζ και ξέρει πώς να το αξιοποιήσει στην οθόνη», είπε.

Τίποτα και κανέναν

Ο Λο δεν πτοήθηκε από την προοπτική να υποδυθεί τον Ρώσο ηγέτη και έχει δηλώσει ότι δεν φοβάται τυχόν αντιδράσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πέρυσι, είπε: «Ένιωθα σίγουρος, στα χέρια του Ολιβιέ [του σκηνοθέτη] και του σεναρίου, ότι αυτή η ιστορία θα ειπωθεί με ευφυΐα, λεπτότητα και σεβασμό… Δεν αναζητούσαμε την αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση. Είναι ένας χαρακτήρας μέσα σε μια πολύ ευρύτερη ιστορία. Δεν προσπαθούσαμε να ορίσουμε τίποτα για κανέναν».

Πολύ λίγα

Ο Λο είπε ότι ήταν μια πρόκληση να υποδυθεί μια τόσο αινιγματική φιγούρα στον «Μάγο του Κρεμλίνου», που παίζεται αυτή τη στιγμή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Είπε: «Το δύσκολο για μένα ήταν ότι η δημόσια εικόνα που βλέπουμε αποκαλύπτει ελάχιστα. Υπάρχει ένας όρος για αυτόν και αυτός είναι “ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο”. Υπάρχει μια μάσκα. Είναι κατανοητό ότι ο Ολβιέ θα ήθελε να απεικονίσω αυτό ή εκείνο σε μια σκηνή με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, και ένιωσα τη σύγκρουση του να προσπαθώ να δείξω πολύ λίγα».

*Με στοιχεία από thetimes.com