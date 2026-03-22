magazin
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς μετέτρεψα τον Τζουντ Λο σε Πούτιν χρησιμοποιώντας τρίχες βοοειδών από τα Ιμαλάια
Fizz 22 Μαρτίου 2026, 21:30

Πώς μετέτρεψα τον Τζουντ Λο σε Πούτιν χρησιμοποιώντας τρίχες βοοειδών από τα Ιμαλάια

Η μακιγιέζ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει προσθετικά, για να αποφύγει ο Τζουντ Λο ως Πούτιν να καταλήξει σε καρικατούρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Spotlight

Στα γυρίσματα στη Ρίγα της Λετονίας, πέρυσι, κάθε πρωί γινόταν μια εκπληκτική μεταμόρφωση. Χωρίς προσθετικά από σιλικόνη, χωρίς μάσκες από καουτσούκ και χωρίς ψηφιακές επεξεργασίες, ο Τζουντ Λο μεταμορφωνόταν, σε μόλις 45 λεπτά, στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», ο Λο υποδύεται τον ρόλο του Ρώσου προέδρου κατά την άνοδό του στην εξουσία.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο Ντα Εμπόλι, η ταινία καταγράφει την άνοδο του Πούτιν από τα πρώτα του βήματα ως πράκτορα της KGB που προσπαθούσε να προσαρμοστεί στο κενό εξουσίας της μετασοβιετικής εποχής, όπως την βλέπει ο φανταστικός σύμβουλος επικοινωνίας του, Βαντίμ Μπαράνοφ, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντάνο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν να γυμνάζεται στο Σότσι το 2015 / REUTERS

Ο Τζουντ Λο στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» / YouTube

Κανένα προσθετικό

Η φυσική μεταμόρφωση του βραβευμένου με BAFTA ηθοποιού, ο οποίος είναι γνωστός για τους χαρισματικούς ρόλους του σε ταινίες όπως «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» και «Ο Νέος Πάπας», ανατέθηκε στα χέρια της 58χρονης μακιγιέζ Φρεντερίκ Φόλια.

Η καλλιτέχνιδα, που ζει στο Παρίσι και έχει εργαστεί σε ταινίες όπως «The Sisters Brothers» και «Lucy», αποφάσισε να αποφύγει εντελώς τα προσθετικά. «Στην αρχή, όταν με κάλεσαν, υπήρχε η ιδέα ενός καπέλου για φαλάκρα. Αλλά για διάφορους λόγους αποφασίσαμε γρήγορα ότι θα ήταν καλύτερο να μην χρησιμοποιήσουμε κανένα είδος προσθετικού για τη δημιουργία αυτού του χαρακτήρα και ο Τζούντ Λο συμφώνησε», είπε.

Διακριτικό και πιστευτό

Ο στόχος ήταν να αποφευχθεί μια παράξενη, κουκλοειδής εμφάνιση και να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος στα γυρίσματα. «Η πρόκληση της εργασίας χωρίς προσθετικά είναι να δημιουργήσεις κάτι πολύ διακριτικό και πιστευτό», είπε η Φόλια.

«Η γραμμή είναι πολύ λεπτή, γιατί μπορεί εύκολα να καταλήξουμε σε μια καρικατούρα και αυτό ήταν κάτι που πραγματικά δεν θέλαμε».

Προσθέτοντας σε αυτή τη φυσιοκρατική προσέγγιση, ο Τζουντ Λο δεν μιμείται ρωσική προφορά στην ταινία, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει τη δική του λονδρέζικη προφορά.

«Ξύρισα τη γραμμή των φρυδιών του Τζουντ στο κάτω μέρος… και στη συνέχεια πρόσθεσα, τρίχα-τρίχα, τρίχες από γιακ*, για να δημιουργήσω μια εμφάνιση παρόμοια με το σχήμα των φρυδιών του Πούτιν»

YouTube thumbnail

Τρίχες από γιακ

Αντί να φτιάξει ένα νέο πρόσωπο πάνω από αυτό του Λο, η Φόλια χρησιμοποίησε μακιγιάζ και φωτισμό για να σμιλεύσει το πρόσωπο του Πούτιν. Η καθημερινή διαδικασία ξεκινούσε με ένα κούρεμα. «Του ξυρίσαμε τα μαλλιά και έπρεπε να εφαρμόσω χρώματα για να δημιουργήσω ένα εφέ δέρματος κάτω από την περούκα» είπε η Φόλια.

Για να αποτυπώσει το χαρακτηριστικό βλέμμα του προέδρου, η μακιγιέζ έβαλε πολύ κόπο στα φρύδια του Λο. «Ξύρισα τη γραμμή των φρυδιών του Τζουντ στο κάτω μέρος… και στη συνέχεια πρόσθεσα, τρίχα-τρίχα, τρίχες από γιακ*, για να δημιουργήσω μια εμφάνιση παρόμοια με το σχήμα των φρυδιών του Πούτιν» εξήγησε.

(*Το γιακ, Bos grunniens – Βους ο γρυλλίζων, και άγριο γιακ Bos mutus – Βους ο βουβός αντίστοιχα, είναι δασύτριχα βοοειδή ενδημικά της περιοχής των Ιμαλαΐων της νότιας κεντρικής Ασίας, των υψιπέδων του Θιβέτ, και βόρεια έως τις πεδιάδες της Μογγολίας και της Ρωσίας).

Το μακιγιάζ και ο χρόνος

«Όταν κοιτάζεις τα μάτια του Πούτιν, σχεδόν δεν έχει χρώμα στις βλεφαρίδες του» είπε η Φόλια και προσπάθησε να κάνει το ίδιο και με τον Λο.

Καθώς η ταινία εξελίσσεται από το μετασοβιετικό χάος της δεκαετίας του 1990 προς το σύγχρονο καθεστώς, το μακιγιάζ εξελίσσεται για να «σηματοδοτήσει το πέρασμα του χρόνου».

Για τα πρώτα χρόνια, η Φόλια δημιούργησε μια εμφάνιση «καθαρά ξυρισμένη». Στα μεταγενέστερα χρόνια χρησιμοποίησε το μακιγιάζ για να δείξει τις ρυτίδες να γίνονται πιο έντονες.

«Η συνεργασία με τον Τζουντ ήταν μεγάλη χαρά… γνωρίζει το μακιγιάζ και ξέρει πώς να το αξιοποιήσει στην οθόνη», είπε.

Τίποτα και κανέναν

Ο Λο δεν πτοήθηκε από την προοπτική να υποδυθεί τον Ρώσο ηγέτη και έχει δηλώσει ότι δεν φοβάται τυχόν αντιδράσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πέρυσι, είπε: «Ένιωθα σίγουρος, στα χέρια του Ολιβιέ [του σκηνοθέτη] και του σεναρίου, ότι αυτή η ιστορία θα ειπωθεί με ευφυΐα, λεπτότητα και σεβασμό… Δεν αναζητούσαμε την αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση. Είναι ένας χαρακτήρας μέσα σε μια πολύ ευρύτερη ιστορία. Δεν προσπαθούσαμε να ορίσουμε τίποτα για κανέναν».

Πολύ λίγα

Ο Λο είπε ότι ήταν μια πρόκληση να υποδυθεί μια τόσο αινιγματική φιγούρα στον «Μάγο του Κρεμλίνου», που παίζεται αυτή τη στιγμή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Είπε: «Το δύσκολο για μένα ήταν ότι η δημόσια εικόνα που βλέπουμε αποκαλύπτει ελάχιστα. Υπάρχει ένας όρος για αυτόν και αυτός είναι “ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο”. Υπάρχει μια μάσκα. Είναι κατανοητό ότι ο Ολβιέ θα ήθελε να απεικονίσω αυτό ή εκείνο σε μια σκηνή με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, και ένιωσα τη σύγκρουση του να προσπαθώ να δείξω πολύ λίγα».

*Προπώληση εισιτηρίων inTickets

*Με στοιχεία από thetimes.com

Headlines:
Business
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
Παιδί της Αγάπης 22.03.26

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου - Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Απέχω» 22.03.26

Ο Μπάρι Κίογκαν σταμάτησε να βγαίνει εξαιτίας των πικρόχολων επικριτών του διαδικτύου

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
«Μπόντα» 22.03.26

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύνταξη
Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Σύνταξη
MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Σύνταξη
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (1-2)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Απόρρητο