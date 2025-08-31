«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που διεξάγεται από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Τζουντ Λο ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Εμπολί και παρακολουθεί την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία μέσα από την οπτική ενός φανταστικού συμβούλου, του Βαντίμ Μπαράνοφ, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντέινο. Ο χαρακτήρας του Μπαράνοφ είναι εμπνευσμένος από τον Βλαντισλάβ Σούρκοφ.

Ο Τζουντ Λο εξήγησε ότι η προετοιμασία για τον ρόλο ήταν απαιτητική και πολυεπίπεδη. Χρησιμοποίησε ειδικά προσθετικά στο πρόσωπο ώστε να πλησιάσει τη φυσιογνωμία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δίνοντας έμφαση στις μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες κινήσεις που δημιουργούν την χαρακτηριστική έκφραση του Ρώσου προέδρου— μια παγερή, αδιαπέραστη έκφραση που έχει συνδεθεί με την εικόνα ισχύος του. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι, αντί να δημιουργήσει μια καρικατούρα ή να καταφύγει σε υπερβολές, επιδίωξε να μεταφέρει μια πιο νηφάλια και εσωτερική ερμηνεία, η οποία θα άφηνε το κοινό να αντλήσει τα δικά του συμπεράσματα.

«Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε με εύκολες εντυπώσεις», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι ο στόχος της ταινίας ήταν να δώσει μια ευαίσθητη, σχεδόν κλινική ματιά πάνω στον χαρακτήρα, χωρίς να καταφύγει σε στερεότυπα. Ο Λο πρόσθεσε ότι εμπιστεύτηκε πλήρως τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ολιβιέ Ασαγιάς: «Ένιωθα ασφαλής στα χέρια του Ολιβιέ – ήξερα ότι η προσέγγιση του δεν θα ήταν επιφανειακή, αλλά βαθιά πολιτική και ανθρώπινη».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μελέτησε εκτενώς αρχειακό υλικό, βίντεο και ομιλίες του Πούτιν, εστιάζοντας όχι μόνο στη φωνή και στη στάση του σώματος, αλλά κυρίως στις στιγμές σιωπής, όταν το βλέμμα του παραμένει ακίνητο. Για τον Λο, αυτές οι λεπτομέρειες ήταν το «κλειδί» για να αποδώσει τον ρόλο ενός ηγέτη που προβάλλει απόλυτο έλεγχο στα πάντα, αλλά ταυτόχρονα κρύβει μια διάχυτη αίσθηση απειλής. Ο Ασαγιάς τόνισε πως η ταινία δεν φιλοδοξεί να είναι βιογραφία, αλλά μια πολιτική «ακτινογραφία» της σύγχρονης Ρωσίας και του τρόπου με τον οποίο δρα η εξουσία. Η αφήγηση καλύπτει την περίοδο από τη δεκαετία του 1990 μέχρι την κρίση του 2014, αναδεικνύοντας πτυχές της μετασοβιετικής εποχής. Παρά το γεγονός ότι το βιβλίο γράφτηκε πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, η θεματική του μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η Αλίσια Βικάντερ, που υποδύεται την ερωτική σύντροφο του Μπαράνοφ. Ο σκηνοθέτης τη χαρακτηρίζει «ηθικό αντίβαρο» σε μια ιστορία όπου κυριαρχούν οι άνδρες και η πολιτική ισχύς. Στην ταινία συμμετέχει επίσης ο Τζέφρι Ράιτ, ο οποίος υποδύεται έναν δημοσιογράφο. Ο Ράιτ, μιλώντας στη Βενετία, επεσήμανε ότι η ταινία θυμίζει πως το όραμα για μια καλύτερη κοινωνία κινδυνεύει να χαθεί και να αντικατασταθεί από τον αυταρχισμό που απεικονίζεται στην οθόνη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Λετονία, αφού ήταν αδύνατον να γίνουν στη Ρωσία. Η ταινία διαγωνίζεται στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα. Ανάμεσα στους άλλους διεκδικητές βρίσκονται τα «Frankenstein», «Bugonia» και «The Voice of Hind Rajab».