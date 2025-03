Τζουντ Λο όπως Βλαντίμιρ Πούτιν στον Μάγο του Κρεμλίνου: «Ένα Έβερεστ να ανέβω»

Ο Βρετανός σταρ Τζουντ Λο μεταμορφώνεται στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη νέα βιογραφική ταινία του ισχυρού Ρώσου

Ο βραβευμένος με BAFTA ηθοποιός, Τζουντ Λο, 52, υποδύεται τον Ρώσο πρόεδρο στην αρχή της πολιτικής του καριέρας στη νέα ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς , O Μάγος Του Κρεμλίνου (The Wizard of the Kremlin).

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ιταλοελβετού συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι.

Ο Λο, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα ως Henry VIII στο Firebrand, είχε πει στο Deadline ότι ο ρόλος του ως Πούτιν «μοιάζει με ένα Έβερεστ που πρέπει να ανέβει».

«Το λέω με δισταγμό, επειδή δεν έχω αρχίσει ακόμα να δουλεύω πάνω σε αυτό. Εννοώ, έχω αρχίσει, αλλά αυτή τη στιγμή μοιάζει με ένα Έβερεστ που πρέπει να ανέβω, οπότε βρίσκομαι στους πρόποδες και κοιτάζοντας προς τα πάνω σκέφτομαι: Ω, Χριστέ μου, σε τι συμφώνησα;», ανέφερε ο Βρετανός σταρ και συνέχισε.

🎬 Jude Law spotted as Putin on set in Riga

Filming is underway in Latvia for “The Wizard of the Kremlin”. Hollywood actor Jude Law is playing the lead role — Vladimir Putin. Here are the first shots from the set, where Law appears fully in character and makeup.

The movie is… pic.twitter.com/FJMKVJu5iq

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2025