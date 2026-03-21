Το ενδεχόμενο μείωσης των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα της με νέα κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτυχημένης ιρανικής πυραυλικής απόπειρας που στόχευε μια βασική αμερικανο-βρετανική βάση στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς την κοινή στρατιωτική εγκατάσταση στο Ντιέγκο Γκαρσία, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες σε βεληνεκές προσπάθειες επίθεσης μέχρι σήμερα.

Οι πύραυλοι δεν έπληξαν τον στόχο τους, αλλά η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει μια διευρυνόμενη γεωγραφική εμβέλεια της σύγκρουσης. Η επίθεση ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως ένα σημάδι ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη -και ολοένα και πιο ικανή- να προβάλει δύναμη πολύ πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή.

Εκτός από το παραπάνω ο Τραμπ βλέπει τις:

Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας να αυξάνονται,

Τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται απομονωμένες από τους συμμάχους, και

περισσότερα στρατεύματα να ετοιμάζονται να αναπτυχθούν παρά την υπόσχεση που είχε δώσει ο ίδιος, ότι ο πόλεμος θα είναι μόνο μια «σύντομη εκδρομή».

Παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής.

Είπε ότι οι ΗΠΑ «εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν» τη σύγκρουση, υποδηλώνοντας μια πιθανή αλλαγή στρατηγικής μετά από εβδομάδες συνεχών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έχουν σκιαγραφήσει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα ή συνθήκες για την αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το Reuters, επιπλέον αμερικανικά μέσα και προσωπικό εξακολουθούν να αναπτύσσονται στην περιοχή, υπογραμμίζοντας μια αποσύνδεση μεταξύ της δημόσιας ανταλλαγής μηνυμάτων και της επιχειρησιακής στάσης.

Οι κίνδυνοι για τις ΗΠΑ

Οι κίνδυνοι για τα συμφέροντα των ΗΠΑ παραμένουν σημαντικοί. Οι αμερικανικές βάσεις και οι διπλωματικές αποστολές σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή εν μέσω φόβων για περαιτέρω αντίποινα.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία των ΗΠΑ θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ως πιθανοί στόχοι και περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν εκκενώσει την περιοχή από την έναρξη της σύγκρουσης.

Πέρα από τις άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια, ο οικονομικός αντίκτυπος γίνεται πιο ορατός.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από την έναρξη των εχθροπραξιών, λόγω φόβων για διακοπές στον εφοδιασμό και αστάθεια γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία στον κόσμο.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ έκαναν το ασυνήθιστο βήμα να χαλαρώσουν ορισμένους περιορισμούς στις αποστολές ιρανικού πετρελαίου σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσουν τις παγκόσμιες αγορές, όπως ανέφερε η Guardian.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσιγκτον για τις εγχώριες οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Αβέβαιη η πορεία του πολέμου

Στο εσωτερικό του Ιράν, ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Reuters, με αναφορές για εντατικοποίηση των εσωτερικών καταστολών από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων συλλήψεων και εκτελέσεων που συνδέονται με αναταραχές.

Η ηγεσία έχει επίσης υποστεί σημαντικές αλλαγές μετά τις αναφερόμενες δολοφονίες βασικών στρατιωτικών προσωπικοτήτων νωρίτερα στη σύγκρουση.

Προς το παρόν, η πορεία του πολέμου παραμένει αβέβαιη. Ενώ οι ΗΠΑ φαίνεται να διερευνούν μια εκτροπή, οι τελευταίες ενέργειες του Ιράν υποδηλώνουν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο για αποκλιμάκωση. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να καθοριστεί εάν η σύγκρουση σταθεροποιηθεί ή επεκταθεί περαιτέρω σε μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση με παγκόσμιες επιπτώσεις.