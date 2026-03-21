Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις έχουν απομείνει για τις δύο πρώτες θέσεις στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο παγκόσμιο κλειστού στίβου της Πολωνίας με τον αθλητή του Ολυμπιακού να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6,05μ.

Ο αγώνας πέρασε μετά σε καθαρά σε τακτική, ο Καραλής μη έχοντας να χάσει τίποτα έχοντας εξασφαλισμένο το αργυρό μετάλλιο άφησε τα 6.15μ και πήγε στο 6.20μ, αλλα αν και έκανε καλό άλμα στην πρώτη προσπάθεια δεν κατάφερε, ρίχνοντας τον πήχη με τα πόδια του.

Ο Ντουπλάντις ωστόσο ήταν σε εξαιρετική φόρμα και κατάφερε να περάσει με την πρώτη και τα 6,25μ. βάζοντας πολύ δύσκολα στον Μανόλο, ο οποίος προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε ολοκληρώνοντας τον εξαιρετικό αγώνα του από το δεύτερο σκαλί του βάθρου ως ασημένιος.