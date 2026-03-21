Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν την ευκαιρία

Μπόρνμουθ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν ισόπαλες με 2-2 στο «Vitality» για την 31η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους διαβόλους» να χάνουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τους διώκτες τους για την τετράδα. Πέμπτη σερί ισοπαλία για τους γηπεδούχους που απομακρύνονται από τις θέσεις της Ευρώπης.

Στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν μπήκε. Η Γιουνάιτεντ έφτασε πιο κοντά στο γκολ με τους Αμάντ και Μπρούνο, για να πάρει το προβάδισμα στο 59′ με εκτέλεση πέναλτι του δεύτερου μετά από τράβηγμα του Χιμένεθ στον Κούνια. Η χαρά τους όμως δεν κράτησε πολύ.

Αυτό γιατί στο 67′ ο Κρίστι με πλασέ έκανε το 1-1, αλλά στο 72′ η Γιουνάιτεντ πήρε ξανά προβάδισμα όταν ο Μπρούνο εκτέλεσε κόρνερ και ο Χιλ έβαλε αυτογκόλ. Στο 76′ ο Σμιθ με τρομερό σουτ σημάδεψε δοκάρι και δύο λεπτά μετά ο Εβανίλσον κέρδισε πέναλτι από τον Μαγκουάιρ ο οποίος είδε και κόκκινη κάρτα. Ο Κρουπί έκανε το 2-2 στο 79′ και αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Τρουφέ, Χιλ, Σένεσι, Χιμένεθ(73’ Κρουπί), Σκοτ, Κρίστι(73’ Μπρουκς), Αντλί(73’ Σμιθ), Ταβερνιέ, Ράιαν, Εβανίλσον

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Γιόρο, Μαγκουάιρ, Σο, Κασεμίρο(82’ Ουγκάρτε), Μέινου, Ντιαλό, Φερνάντες, Κούνια(82’ Χέβεν), Εμπουεμό(71’ Σέσκο)

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 20/03

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Σάββατο 21/03

Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)

Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)

Έβερτον-Τσέλσι (19:30)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (32η) αγωνιστική:

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς (22:00)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)

Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)