Η Premier League κρίνεται όλο και περισσότερο στις στατικές φάσεις

Η Premier League, το πιο εμπορικό και θεαματικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στον κόσμο, φαίνεται να αλλάζει σταδιακά χαρακτήρα. Σε μια λίγκα που παραδοσιακά διαφημίζει την ταχύτητα, την ένταση και τις εντυπωσιακές ατομικές ενέργειες, ολοένα και περισσότερα παιχνίδια κρίνονται πλέον σε στατικές φάσεις.

Κόρνερ, πλάγια φάουλ, μακρινά πλάγια άουτ και πέναλτι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, μετατρέποντας τους ειδικούς της τακτικής προετοιμασίας σε πρωταγωνιστές πίσω από τις μεγάλες ομάδες. Σε ένα πρωτάθλημα όπου τα τηλεοπτικά δικαιώματα αξίζουν δισεκατομμύρια και η επόμενη μεγάλη διεθνής συμφωνία βρίσκεται ήδη στον ορίζοντα, ακόμη και η στρατηγική στον πίνακα τακτικής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Με εννέα αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της σεζόν, η μάχη του τίτλου είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη. Η Άρσεναλ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με επτά βαθμούς διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Σε μια τέτοια μάχη λεπτομερειών, οι στατικές φάσεις αποκτούν καθοριστική σημασία.

Τα στοιχεία της φετινής σεζόν είναι αποκαλυπτικά. Το 27,3% των γκολ στην Premier League προέρχεται από στατικές φάσεις. Συνολικά 221 από τα 807 γκολ του πρωταθλήματος έχουν σημειωθεί από κόρνερ, φάουλ, πλάγια άουτ ή πέναλτι. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό από τη σεζόν 2009-2010.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Την περασμένη σεζόν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20,6%, ενώ δύο χρόνια πριν μόλις 19,8%. Μόνο σε λίγες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας πλησίασε αυτό το επίπεδο, όπως το 2016-2017 με 23,9% και το 2018-2019 με 22,9%.

Η Premier League ξεπερνά μάλιστα τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε αυτόν τον τομέα. Στη Serie A το ποσοστό των γκολ από στατικές φάσεις φτάνει το 24%, στη Bundesliga το 22%, στη La Liga το 19% και στη Ligue 1 μόλις το 17%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η τακτική εξειδίκευση στις στημένες φάσεις έχει αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην Αγγλία από ό,τι στα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα.

Το θέμα δεν είναι μόνο αγωνιστικό αλλά και αισθητικό. Η αυξημένη σημασία των στημένων φάσεων έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο επηρεάζει το θέαμα.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, αναγνώρισε ότι αυτού του τύπου τα παιχνίδια μπορεί να μην είναι τόσο θεαματικά από ποδοσφαιρική άποψη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ομάδες οφείλουν να προσαρμοστούν.

«Μπορείς είτε να κάθεσαι και να παραπονιέσαι είτε να προσαρμόζεσαι», δήλωσε χαρακτηριστικά, συγκρίνοντας την εξέλιξη αυτή με την επανάσταση των τρίποντων στο μπάσκετ του NBA.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το «ποδοσφαιρικό του ένστικτο» δεν απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη νέα τάση, αν και αναγνωρίζει τη σημασία της.

Η αγωνιστική εικόνα της 28ης αγωνιστικής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης. Από τα 36 γκολ που σημειώθηκαν εκείνη την εβδομάδα, τα 13 προήλθαν από στατικές φάσεις. Η Μπρέντφορντ πέτυχε δύο γκολ – ένα από πλάγιο άουτ και ένα από κόρνερ – ενώ η Λίβερπουλ σημείωσε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο από εκτελέσεις κόρνερ. Η Γουέστ Χαμ σκόραρε επίσης από κόρνερ, ενώ γκολ από την ίδια φάση πέτυχαν τόσο η Έβερτον όσο και η Κρίσταλ Πάλας.

Στο παιχνίδι Άρσεναλ – Τσέλσι, όλα τα γκολ προήλθαν από στατικές φάσεις, επιβεβαιώνοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν πλέον αυτές οι καταστάσεις.