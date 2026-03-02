Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
Η Premier League θα εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που επιτρέπει στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ. Για ποια …επιδημία «αδιαφορούν» οι διαιτητές
Αποκάλυψη για τις νέες αλλαγές στο VAR και την είσοδό τους στην Premier League. Σύμφωνα με το Sky Sports αναμένεται να εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που θα επέτρεπε στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ.
Ο λόγος έχει να κάνει με το ότι οι αξιωματούχοι της Premier League θεωρούν ότι θα πρόκειται για περιττή διακοπή. Μπορεί η δοκιμή του νέου πρωτοκόλλου να έχει προγραμματιστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως αναμένεται παραμένει προαιρετική για τις επιμέρους διοργανώσεις. Και αυτό θα «εκμεταλλευθεί» η Premier League, βγάζοντας «κόκκινη κάρτα» στην περίπτωση το VAR να ελέγχει τα κόρνερ, σύμφωνα με κάποια από τα καινοτομίες που αποφάσισε το IFAB που προχωρά σε αλλαγές του πρωτοκόλλου του VAR.
Παράλληλα, στην Premier League υπάρχει προβληματισμός για τα φάουλ που γίνονται στις στημένες φάσεις και ότι οι διαιτητές αδιαφορούν ακόμη και αν καταλήγουν σε γκολ! Αμυντικοί παλεύουν με επιτιθέμενους, επιτιθέμενοι συγκρούονται με αμυντικούς, σε μια διαρκή μάχη σώμα με σώμα μέσα στη μικρή περιοχή.
«Σε πολλές εκτελέσεις κόρνερ υπάρχουν συχνά έως και 16 παίκτες στοιβαγμένοι στην μικρή περιοχή», δήλωσε ο πρώην βοηθός διαιτητή της Premier League, Ντάρεν Καν στο BBC Sport και επεσήμανε ότι «κάτι πρέπει να γίνει».
Στη συνέχεια, σχολίασε: «Ειλικρινά, αυτό μετατρέπεται σε εφιάλτη για την ομάδα των διαιτητών που καλείται να το διαχειριστεί. Πρέπει να βρούμε λύση σε αυτή την επιδημία».
Ακόμη, ανέλυσε: «Οι επιτιθέμενοι στριμώχνουν τον τερματοφύλακα, ελπίζοντας να περιορίσουν την κίνησή του και την αποτελεσματικότητά του. Την ίδια στιγμή, οι αμυντικοί επιχειρούν να μπλοκάρουν τις κινήσεις των επιτιθέμενων και, σε πολλές περιπτώσεις, δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τον αντίπαλό τους παρά για την μπάλα».
Πάντως, όπως φαίνεται οι διαιτητές και οι VAR ανέχονται αυτή την κατάσταση. «Έχεις την αίσθηση ότι οι διαιτητές πραγματικά δεν θέλουν να εμπλακούν σε τίποτα από αυτά», δήλωσε ο προπονητής της ‘Εβερτον Ντέιβιντ Μόγες, ενώ πρόσθεσε:«Είναι πραγματικά κακό που δεν έχουν προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουν».
