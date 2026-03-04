sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Εξομολόγηση-σοκ πρώην παίκτη της Premier League για τον εθισμό στα ναρκωτικά: «Μου προκάλεσε δυστυχία»
Ποδόσφαιρο 04 Μαρτίου 2026, 15:05

Εξομολόγηση-σοκ πρώην παίκτη της Premier League για τον εθισμό στα ναρκωτικά: «Μου προκάλεσε δυστυχία»

Τι είπε ο πρώην παίκτης της Premier League σε εξομολόγηση του, για τον εθισμό στην κοκκαΐνη…

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο πρώην αμυντικός της Premier League, Ντάριλ Γιανμάατ, αποκαλύπτοντας πως τα τελευταία χρόνια έδωσε μάχη με τον εθισμό στην κοκαΐνη, κάτι που επηρέασε δραματικά και την προσωπική του ζωή.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Νιούκαστλ και Γουότφορντ, ο οποίος αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας για αρκετά χρόνια, μίλησε στην ολλανδική εφημερίδα «AD» για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε μετά το τέλος της καριέρας του.

Ο Ολλανδός μπακ ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2022 στην ADO Ντεν Χάαγκ, την ομάδα από την οποία είχε ξεκινήσει το επαγγελματικό του ταξίδι. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, η μετάβαση από την ενεργό δράση στη ζωή μετά το ποδόσφαιρο αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και για αυτή του μετάβαση μίλησε στην ολλανδική εφημερίδα «AD».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιανμάατ, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Νιούκαστλ και της Γουότφορντ στην Premier League

«Δεν μπορώ και δεν θέλω να πω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ο εθισμός μου στην κοκαΐνη προκάλεσε πολλή δυστυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο ουσιαστικά έβαλε πρόωρο τέλος στην καριέρα του, όταν μετά από μια ένεση παρουσιάστηκε μόλυνση στην άρθρωση.

«Ήθελα να κάνω πολλά ακόμα, αλλά ο τραυματισμός στο γόνατο τα κατέστρεψε όλα. Μετά από μια ένεση κάτι πήγε λάθος, η άρθρωση μολύνθηκε και η καριέρα μου τελείωσε. Δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ», τόνισε.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ανέλαβε ρόλο τεχνικού διευθυντή στην ADO Ντεν Χάαγκ, καθώς, όπως είπε, ένιωσε ότι έχασε τη δομή που είχε στη ζωή του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

«Ξαφνικά έχασα τη δομή που είχα για χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Ο εθισμός στην κοκαΐνη μπήκε σιγά-σιγά στη ζωή μου. Αρχίζεις να λες ψέματα στους ανθρώπους που αγαπάς και αυτό είναι τρομερό. Πλήγωσα πολλούς», παραδέχθηκε.

Ο πρώην παίκτης της Premier League αποκάλυψε επίσης ότι ο εθισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο και στη διάλυση του γάμου του με τη σύζυγό του, Γιόσι.

«Είμαστε ακόμη επίσημα παντρεμένοι, αλλά δεν είμαστε πια μαζί. Η σχέση δεν πήγαινε καλά και ο εθισμός προφανώς δεν βοήθησε. Πολλά πράγματα έχουν καταστραφεί», ανέφερε.

Ο Γιανμάατ έκανε τις αποκαλύψεις αυτές ενόψει της συμμετοχής του σε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Real Men Don’t Cry», στο οποίο πρώην ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο Ρον Φλάαρ, μιλούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο επαγγελματικός αθλητισμός στην ψυχική υγεία.

Πλέον ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Premier League έχει ανοίξει το δικό του γυμναστήριο και, όπως παραδέχθηκε, σε αυτή τη φάση δεν σκέφτεται την επιστροφή του σε κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο.

