Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»

Ο θρύλος του τένις Μπιορν Μποργκ μιλάει ανοιχτά για τη διάγνωσή του με καρκίνο, την εξάρτηση του στα ναρκωτικά και την κατάρρευσή του που τον έφερε κοντά στον θάνατο.

Ο αινιγματικός Σουηδός, 69 ετών, ο οποίος κέρδισε 11 Γκραν Σλαμ και πέντε συνεχόμενους τίτλους στο Γουίμπλεντον, είχε κρατήσει τη ζωή του ιδιωτική μέχρι τώρα.

Τώρα υπογράφει τη συγκλονιστική αυτοβιογραφία Heartbeats, ένα βιβλίο γεμάτο από εκπληκτικές αποκαλύψεις για την άγρια ζωή του και τη διάγνωση με «εξαιρετικά επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.

«Ζω μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο» γράφει ενώ παραδέχεται ότι βρίσκει τη διάγνωση «ψυχολογικά δύσκολη».

«Μίλησα στον γιατρό και μου είπε ότι αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά άσχημο», είπε ο Μποργκ στο BBC Breakfast. «Είπε ότι έχεις αυτά τα αδρανή καρκινικά κύτταρα [και] θα είναι ένας αγώνας στο μέλλον. Κάθε έξι μήνες πηγαίνω και κάνω εξετάσεις. Έκανα την τελευταία μου εξέταση πριν από δύο εβδομάδες. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσω».

Στο τελευταίο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, ο Μποργκ λέει ότι ο καρκίνος βρίσκεται «στο πιο προχωρημένο στάδιό του» και τον αντιμετωπίζει σαν να «παίζει τελικό του Γουίμπλεντον».

Ο Μποργκ ήταν ένας παγκόσμιος σούπερ σταρ και το μεγαλύτερο όνομα στο τένις μέχρι που εγκατέλειψε απότομα το άθλημα στην ακμή του, σε ηλικία 25 ετών.

«Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πόσο άθλια είχε γίνει η ζωή μου», λέει για τη στιγμή που έβαλε τέλος στην καριέρα του, αφού έχασε στους τελικούς του Γουίμπλεντον και του US Open από τον Τζον ΜακΕνρό.

Από εκεί και πέρα, η ζωή του ξέφυγε από τον έλεγχο. «Την πρώτη φορά που δοκίμασα κοκαΐνη (τον χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση το 1982) ένιωσα το ίδιο είδος εγρήγορσης που ένιωθα και στο τένις». Περιγράφει επίσης τη στιγμή που κατέρρευσε σε μια γέφυρα στην Ολλανδία μετά από καρδιακή ανακοπή το 1982.

«Νιώθω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου να τρέμει. Είναι σαν να κινούμαι στον αέρα. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Πρέπει να διασχίσουμε μια γέφυρα, μια τυπική ολλανδική γέφυρα πάνω από ένα κανάλι όπου πλέουν κατοικίες-πλοία. Εκείνη τη στιγμή, βυθίζομαι στο έδαφος. Όλα γίνονται μαύρα και συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω. Δεν βλέπω κανένα έντονο φως ή μια ταινία της ζωής μου να περνά. Απλά όλα έχουν χαθεί. Η καρδιά μου δεν χτυπά πια μπουμ μπουμ μπουμ, γιατί τώρα έχει σταματήσει. Ωστόσο, λίγο πριν όλα γίνουν μαύρα, σκέφτομαι: πώς έφτασα εδώ;»

Η βραδιά είχε ξεκινήσει με ένα χαλαρό δείπνο, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε ένα θανατηφόρο κοκτέιλ ποτού και ναρκωτικών. Το πάρτι ήταν μια συνάντηση επίδειξης και ναρκισσισμού.

«Συνάντησα ανθρώπους που γνώριζα εκτός του κόσμου του τένις. Το ένα οδήγησε στο άλλο. Προστέθηκαν ναρκωτικά, αλκοόλ και χάπια. Μετά από μια πολύ σύντομη νύχτα, περπάτησα στο πάρκο του τένις με τον πατέρα μου. Είπα: «Αισθάνομαι τόσο άσχημα, δεν μπορώ να παίξω». Μου απάντησε ότι όλα θα πάνε καλά. Και τότε, μπαμ, κατέρρευσα».

Ο Μποργκ αναφέρει ότι η «χειρότερη ντροπή από όλα» ήταν όταν ξύπνησε στο κρεβάτι του νοσοκομείου και είδε τον πατέρα του δίπλα του. Ήταν μια χαμένη δεκαετία για τον Μποργκ, ο οποίος χρειάστηκε επίσης να υποβληθεί σε πλύση στομάχου το 1989, όταν ένα πρωί απλά δεν ξυπνούσε.

Ο ίδιος αρνείται ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας και το απέδωσε απλώς σε μια «άγρια νύχτα» στην Ιταλία.

«Μόλις είχα τα ναρκωτικά μπροστά μου, ήμουν στο έλεός τους για το υπόλοιπο βράδυ», γράφει. «Δεν μπορούσα να σταματήσω τον εαυτό μου».

Ο Μποργκ κατάφερε να σταματήσει το ποτό και τα ναρκωτικά με τη βοήθεια της τρίτης συζύγου του, Πατρίσια Έστφελντ, και τώρα έχει μια ισχυρή σχέση με τους δύο γιους του.

Ο πρώτος του γιος, ο Ρόμπιν, γεννήθηκε από την Τζανίκε Μπγιέρλινγκ, ένα Σουηδέζα μοντέλο και σύντροφο του Μποργκ κατά τη διάρκεια αυτής της χαμένης δεκαετίας. Δεν ήταν σε θέση να τον φροντίσουν επαρκώς και η επιμέλεια δόθηκε στους γονείς του Μποργκ.

«Η ζωή μου ήταν κόλαση. Άλλοι άνθρωποι θα είχαν πάρει τη ζωή τους», γράφει για εκείνη τη σκοτεινή περίοδο.

Μέχρι τη στιγμή που γεννήθηκε ο δεύτερος γιος του, Λίο, το 2003, η ζωή του ήταν πιο τακτοποιημένη. Είπε στη σουηδική εφημερίδα AD: «Ο Λίο είναι εδώ (Σουηδία), αλλά παίζει τένις και ταξιδεύει πολύ. Ο Ρόμπιν έκλεισε τα 40 αυτόν τον μήνα. Έχει βάλει τη ζωή του σε τάξη, είναι διευθυντής χόκεϊ επί πάγου και έχει δύο υπέροχα παιδιά. Βλεπόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ο θρύλος και σούπερ σταρ του τένις ρωτήθηκε πρόσφατα γιατί, μετά από τόσα χρόνια πολύτιμης ιδιωτικής ζωής, αποφάσισε να τα πει όλα. Απάντησε ότι είναι σημαντικό για εκείνον «να έχει μια καλή αρχή και ένα καλό τέλος».