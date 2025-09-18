magazin
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
18.09.2025 | 22:52
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι
Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»
The Good Life 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:15

Ο αστέρας του τένις Μπιορν Μποργκ αποκαλύπτει στη συγκλονιστική αυτοβιογραφία του Heartbeats τα σκοτεινά κεφάλαια μιας ζωής που έμοιαζε με ένα αγώνα τένις με το θάνατο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο θρύλος του τένις Μπιορν Μποργκ μιλάει ανοιχτά για τη διάγνωσή του με καρκίνο, την εξάρτηση του στα ναρκωτικά και την κατάρρευσή του που τον έφερε κοντά στον θάνατο.

Ο αινιγματικός Σουηδός, 69 ετών, ο οποίος κέρδισε 11 Γκραν Σλαμ και πέντε συνεχόμενους τίτλους στο Γουίμπλεντον, είχε κρατήσει τη ζωή του ιδιωτική μέχρι τώρα.

Τώρα υπογράφει τη συγκλονιστική αυτοβιογραφία Heartbeats, ένα βιβλίο γεμάτο από εκπληκτικές αποκαλύψεις για την άγρια ζωή του και τη διάγνωση με «εξαιρετικά επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.

«Ζω μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο» γράφει ενώ παραδέχεται ότι βρίσκει τη διάγνωση «ψυχολογικά δύσκολη».

«Μίλησα στον γιατρό και μου είπε ότι αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά άσχημο», είπε ο Μποργκ στο BBC Breakfast. «Είπε ότι έχεις αυτά τα αδρανή καρκινικά κύτταρα [και] θα είναι ένας αγώνας στο μέλλον. Κάθε έξι μήνες πηγαίνω και κάνω εξετάσεις. Έκανα την τελευταία μου εξέταση πριν από δύο εβδομάδες. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσω».

Στο τελευταίο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, ο Μποργκ λέει ότι ο καρκίνος βρίσκεται «στο πιο προχωρημένο στάδιό του» και τον αντιμετωπίζει σαν να «παίζει τελικό του Γουίμπλεντον».

Ο Μποργκ ήταν ένας παγκόσμιος σούπερ σταρ και το μεγαλύτερο όνομα στο τένις μέχρι που εγκατέλειψε απότομα το άθλημα στην ακμή του, σε ηλικία 25 ετών.

«Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πόσο άθλια είχε γίνει η ζωή μου», λέει για τη στιγμή που έβαλε τέλος στην καριέρα του, αφού έχασε στους τελικούς του Γουίμπλεντον και του US Open από τον Τζον ΜακΕνρό.

Σπάνια vintage αφίσα με τους Τζον ΜακΕνρό και Μπιορν Μποργκ, 1980 από το περιοδικό World Tennis με τίτλο: «Τα σκάγια ακούστηκαν σε όλο τον κόσμο»

Από εκεί και πέρα, η ζωή του ξέφυγε από τον έλεγχο. «Την πρώτη φορά που δοκίμασα κοκαΐνη (τον χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση το 1982) ένιωσα το ίδιο είδος εγρήγορσης που ένιωθα και στο τένις». Περιγράφει επίσης τη στιγμή που κατέρρευσε σε μια γέφυρα στην Ολλανδία μετά από καρδιακή ανακοπή το 1982.

«Νιώθω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου να τρέμει. Είναι σαν να κινούμαι στον αέρα. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Πρέπει να διασχίσουμε μια γέφυρα, μια τυπική ολλανδική γέφυρα πάνω από ένα κανάλι όπου πλέουν κατοικίες-πλοία. Εκείνη τη στιγμή, βυθίζομαι στο έδαφος. Όλα γίνονται μαύρα και συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω. Δεν βλέπω κανένα έντονο φως ή μια ταινία της ζωής μου να περνά. Απλά όλα έχουν χαθεί. Η καρδιά μου δεν χτυπά πια μπουμ μπουμ μπουμ, γιατί τώρα έχει σταματήσει. Ωστόσο, λίγο πριν όλα γίνουν μαύρα, σκέφτομαι: πώς έφτασα εδώ;»

Η βραδιά είχε ξεκινήσει με ένα χαλαρό δείπνο, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε ένα θανατηφόρο κοκτέιλ ποτού και ναρκωτικών. Το πάρτι ήταν μια συνάντηση επίδειξης και ναρκισσισμού.

«Συνάντησα ανθρώπους που γνώριζα εκτός του κόσμου του τένις. Το ένα οδήγησε στο άλλο. Προστέθηκαν ναρκωτικά, αλκοόλ και χάπια. Μετά από μια πολύ σύντομη νύχτα, περπάτησα στο πάρκο του τένις με τον πατέρα μου. Είπα: «Αισθάνομαι τόσο άσχημα, δεν μπορώ να παίξω». Μου απάντησε ότι όλα θα πάνε καλά. Και τότε, μπαμ, κατέρρευσα».

Ο Μποργκ αναφέρει ότι η «χειρότερη ντροπή από όλα» ήταν όταν ξύπνησε στο κρεβάτι του νοσοκομείου και είδε τον πατέρα του δίπλα του. Ήταν μια χαμένη δεκαετία για τον Μποργκ, ο οποίος χρειάστηκε επίσης να υποβληθεί σε πλύση στομάχου το 1989, όταν ένα πρωί απλά δεν ξυπνούσε.

Ο ίδιος αρνείται ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας και το απέδωσε απλώς σε μια «άγρια νύχτα» στην Ιταλία.

7 Ιουλίου 1979, ο Σουηδός τενίστας κρατά το τρόπαιο του Γουίμπλεντον. Ο κορυφαίος Σουηδός τενίστας, νικητής πέντε συνεχόμενων τίτλων στο Γουίμπλεντον, ανακοίνωσε το 2006 ότι επρόκειτο να πουλήσει τα πέντε του τρόπαια σε οίκο δημοπρασιών στο Λονδίνο. Ο οίκος Bonham’s δήλωσε ότι τα τρόπαια θα πωλούνταν ως ένα ενιαίο σύνολο και πιθανότατα η τιμή τους θα έφτανε τις 200.000-300.000 λίρες Αγγλίας (292.000-438.000 ευρώ)

«Μόλις είχα τα ναρκωτικά μπροστά μου, ήμουν στο έλεός τους για το υπόλοιπο βράδυ», γράφει. «Δεν μπορούσα να σταματήσω τον εαυτό μου».

Ο Μποργκ κατάφερε να σταματήσει το ποτό και τα ναρκωτικά με τη βοήθεια της τρίτης συζύγου του, Πατρίσια Έστφελντ, και τώρα έχει μια ισχυρή σχέση με τους δύο γιους του.

Ο πρώτος του γιος, ο Ρόμπιν, γεννήθηκε από την Τζανίκε Μπγιέρλινγκ, ένα Σουηδέζα μοντέλο και σύντροφο του Μποργκ κατά τη διάρκεια αυτής της χαμένης δεκαετίας. Δεν ήταν σε θέση να τον φροντίσουν επαρκώς και η επιμέλεια δόθηκε στους γονείς του Μποργκ.

«Η ζωή μου ήταν κόλαση. Άλλοι άνθρωποι θα είχαν πάρει τη ζωή τους», γράφει για εκείνη τη σκοτεινή περίοδο.

Μέχρι τη στιγμή που γεννήθηκε ο δεύτερος γιος του, Λίο, το 2003, η ζωή του ήταν πιο τακτοποιημένη. Είπε στη σουηδική εφημερίδα AD: «Ο Λίο είναι εδώ (Σουηδία), αλλά παίζει τένις και ταξιδεύει πολύ. Ο Ρόμπιν έκλεισε τα 40 αυτόν τον μήνα. Έχει βάλει τη ζωή του σε τάξη, είναι διευθυντής χόκεϊ επί πάγου και έχει δύο υπέροχα παιδιά. Βλεπόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ο θρύλος και σούπερ σταρ του τένις ρωτήθηκε πρόσφατα γιατί, μετά από τόσα χρόνια πολύτιμης ιδιωτικής ζωής, αποφάσισε να τα πει όλα. Απάντησε ότι είναι σημαντικό για εκείνον «να έχει μια καλή αρχή και ένα καλό τέλος».

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια
Μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.09.25

Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια

Αντιμέτωπη με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών η Ελλάδα. Προθεσμία από την Κομισιόν στη χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί. Το αρμόδιο υπουργείο ήξερε και δεν έκανε τίποτα. Καθησυχαστικός ο Κ. Τσιάρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο
Έρευνα της τροχαίας 18.09.25

Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος τη γέφυρας του Μαρτίνου. Δύο γυναίκες τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα
The Good Life 18.09.25

Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα

Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως
80 χρόνια μετά 18.09.25

Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως

Το έργο, με τίτλο «Προτομή γυναίκας με ανθισμένο καπέλο» απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μάαρ η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Πάμπλο Πικάσο

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές
The Rocky Steps 18.09.25

«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μια από τις πιο θρυλικές σκηνές της ταινίας «Rocky» γυρίστηκε από ένα καπρίτσιο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
