newspaper
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Μαρτίου 2026, 07:00

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Λίγες ημέρες ήταν αρκετές, από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για να ενεργοποιηθεί η ανησυχία στο καταναλωτικό κοινό επηρεάζοντας τη συμπεριφορά του αναφορικά με τις αγορές του.

Σύμφωνα με έρευνα της NielsenIQ, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 9-12 Μαρτίου 2026, το 57% των καταναλωτών δηλώνει ήδη ανήσυχο για τις εξελίξεις, ενώ σχεδόν ο ένας στους τρεις καταναλωτές βιώνει ήδη έντονο στρες για το τι θα ακολουθήσει.

Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι καταναλωτές προσαρμόζουν την αγοραστική συμπεριφορά τους στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κρίση αυτή. Η έρευνα δείχνει ότι πάνω από επτά στους δέκα καταναλωτές (72%) δηλώνουν ότι έχουν προσαρμόσει τις ανάγκες τους.

Το 35% περιορίζει τις αγορές, ενώ ένας στους τέσσερις έχει περιορίσει τις εξόδους του. Ωστόσο, το ποσοστό εκείνων που προχώρησαν σε αγορές και αποθεματοποίηση βασικών προϊόντων παραμένει μικρό, καθώς μόλις ένας στους δέκα καταναλωτές «έτρεξε στα ράφια» για αγορές.

Για το σύνολο των καταναλωτών ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην καθημερινότητα όλων αφορούν κυρίως τις τιμές και τις πιθανές ελλείψεις αγαθών. Συγκεκριμένα, για πιθανές ανατιμήσεις ανησυχεί το 22%, ενώ πιθανές ελλείψεις προβληματίζουν έναν στους πέντε καταναλωτές.

Αλλαγή προτεραιοτήτων

Παράλληλα, η γεωπολιτική κλιμάκωση και η αύξηση των τιμών καυσίμων προβληματίζουν το 16% και το 14% αντίστοιχα. Η εικόνα που διαμορφώνεται σε σχέση με έναν μήνα πριν δείχνει αλλαγές των προτεραιοτήτων, καθώς πριν από το ξέσπασμα της κρίσης οι καταναλωτές ανησυχούσαν κυρίως για το αυξημένο κόστος τροφίμων (45%), τους λογαριασμούς ενέργειας (21%) και την κάλυψη βασικών αναγκών (17%), ενώ πλέον έχει προστεθεί και ο φόβος απορρύθμισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που το ένα στα δύο νοικοκυριά (57%) δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τις βασικές ανάγκες, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, φυλλάδια και κουπόνια, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Τα στοιχεία της NielsenIQ δείχνουν ότι οι καταναλωτές προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες, εκπαιδεύονται στο να μαθαίνουν να κυνηγούν προσφορές και να διαχειρίζονται αυστηρά τον προϋπολογισμό τους, ενώ η εξελισσόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή επιταχύνει αυτή την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Economy
ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
Αμετάβλητη αξιολόγηση του Scope Ratings για την Ελλάδα

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο