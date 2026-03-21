Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Λίγες ημέρες ήταν αρκετές, από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για να ενεργοποιηθεί η ανησυχία στο καταναλωτικό κοινό επηρεάζοντας τη συμπεριφορά του αναφορικά με τις αγορές του.

Σύμφωνα με έρευνα της NielsenIQ, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 9-12 Μαρτίου 2026, το 57% των καταναλωτών δηλώνει ήδη ανήσυχο για τις εξελίξεις, ενώ σχεδόν ο ένας στους τρεις καταναλωτές βιώνει ήδη έντονο στρες για το τι θα ακολουθήσει.

Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι καταναλωτές προσαρμόζουν την αγοραστική συμπεριφορά τους στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κρίση αυτή. Η έρευνα δείχνει ότι πάνω από επτά στους δέκα καταναλωτές (72%) δηλώνουν ότι έχουν προσαρμόσει τις ανάγκες τους.

Το 35% περιορίζει τις αγορές, ενώ ένας στους τέσσερις έχει περιορίσει τις εξόδους του. Ωστόσο, το ποσοστό εκείνων που προχώρησαν σε αγορές και αποθεματοποίηση βασικών προϊόντων παραμένει μικρό, καθώς μόλις ένας στους δέκα καταναλωτές «έτρεξε στα ράφια» για αγορές.

Για το σύνολο των καταναλωτών ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην καθημερινότητα όλων αφορούν κυρίως τις τιμές και τις πιθανές ελλείψεις αγαθών. Συγκεκριμένα, για πιθανές ανατιμήσεις ανησυχεί το 22%, ενώ πιθανές ελλείψεις προβληματίζουν έναν στους πέντε καταναλωτές.

Αλλαγή προτεραιοτήτων

Παράλληλα, η γεωπολιτική κλιμάκωση και η αύξηση των τιμών καυσίμων προβληματίζουν το 16% και το 14% αντίστοιχα. Η εικόνα που διαμορφώνεται σε σχέση με έναν μήνα πριν δείχνει αλλαγές των προτεραιοτήτων, καθώς πριν από το ξέσπασμα της κρίσης οι καταναλωτές ανησυχούσαν κυρίως για το αυξημένο κόστος τροφίμων (45%), τους λογαριασμούς ενέργειας (21%) και την κάλυψη βασικών αναγκών (17%), ενώ πλέον έχει προστεθεί και ο φόβος απορρύθμισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που το ένα στα δύο νοικοκυριά (57%) δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τις βασικές ανάγκες, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, φυλλάδια και κουπόνια, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Τα στοιχεία της NielsenIQ δείχνουν ότι οι καταναλωτές προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες, εκπαιδεύονται στο να μαθαίνουν να κυνηγούν προσφορές και να διαχειρίζονται αυστηρά τον προϋπολογισμό τους, ενώ η εξελισσόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή επιταχύνει αυτή την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

