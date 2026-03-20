Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις 19 Μαρτίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ΗΠΑ–Ισραήλ έχουν καταστρέψει την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο και να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι νομίζουν». Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα στείλει στρατεύματα και ότι όλος ο κόσμος «συμφωνεί» μαζί του «ότι το Ιράν είναι σοβαρή απειλή για κόσμο όλο». Οι κοινωνίες των μεγαλύτερων κρατών της Δύσης, όμως, έχουν άλλη γνώμη όπως μαρτυρούν οι δημοσκοπήσεις.

Από τις ΗΠΑ μέχρι την Πολωνία και από την Ιταλία μέχρι το Ηνωμένου Βασίλειο, οι κατά τόπους έρευνες κοινής γνώμης που διενεργήθηκαν δείχνουν ότι για το κόσμο, το Ιράν δεν ήταν απειλητικό ώστε να δικαιολογεί τον πόλεμο. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις διαφοροποιούνται ανα έρευνα, αλλά δίνουν ακριβώς το ίδιο αντιπολεμικό κλίμα που επικρατεί στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ, δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, (19 Μαρτίου 2026) έδειξε ότι το 59% των Αμερικανών τάσσεται κατά του πολέμου έναντι, του 37% που είναι υπέρ. Το 65% των Αμερικανών δεν πιστεύει τον Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα στείλει στρατεύματα, ενώ εξ’ αυτών των 75% είναι εναντίον σε αυτή την ιδέα, της αποστολής δηλαδή αμερικανικών στρατευμάτων σε έναν μεγάλης κλίμακας χερσαίο πόλεμο στο Ιράν.

Λονδίνο και Γερμανία: 6 στους 10 είναι εναντίον

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έρευνα της YouGov 9-10 Μαρτίου 2026 κατέγραψε άνοδο των διαφωνούντων με τον πόλεμο. Από 49% που ήταν στις 2 Μαρτίου, οι ενάντιοι αντιπροσώπευαν το 59% των ερωτηθέντων. Ωστόσο, ένα 25% ήταν υπέρ του πολέμου. Βέβαια, και αυτό εκ τους ασφαλούς, καθώς μόλις το 8% είναι θετικό στην αποστολή βρετανικών στρατευμάτων στον πόλεμο, στο πλευρό των Αμερικανών και Εβραίων.

Τα ίδια ποσοστά απόρριψης εμφανίζουν κατά μεγάλη σύμπτωση και οι Γερμανοί με τους Ιταλούς. Στη Γερμανία μόλις το 25% των ερωτηθέντων της έρευνας της ARD-DeutschlandTrend / infratest dimap, (5 Μαρτίου 2026) θεωρεί ότι οι επιθέσεις είναι δικαιολογημένες, ενώ ένα 58% έχει ακριβώς την αντίθετη γνώμη. Στη δε Ιταλία το 56% τάσσεται κατά της επέμβασης. Στην Ιταλία μόλις το 25% υποστηρίζει την επέμβαση την Αμερικανών και Ισραηλινών με το 56% να την απορρίπτει (έρευνα YouTrend για Sky TG24, 6 Μαρτίου 2026).

Η Ισπανία σέρνει τον αντιπολεμικό χορό, όπως έδειξε και η στάση της κυβέρνησης της Μαδρίτης από την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με την έρευνα της 40dB για εφημερίδα EL PAÍS που διεξήχθη στις 6 Μαρτίου, το 68,2% των Ισπανών είναι κατά του πολέμου και το 23,2% υπέρ.

Το γαλλικό φαινόμενο

Στη Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο πιο μοιρασμένα. Το 48% των Γάλλων σύμφωνα με την έρευνα της Elabe/BFMTV θεωρούν ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση είναι κακό πράγματα με το 70% να τάσσονται κατά της ανάμειξης της Γαλλίας στον πόλεμο. Υπενθυμίζεται ότι ιστορικά η Γαλλία έχει οργανώσει μυστικά με το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο τον πόλεμο στο Σουέζ το 1956. Οι σχέσεις με το Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα ήταν ανέκαθεν πολύ καλές, δεδομένου και του αποικιακού παρελθόντος της Γαλλίας.

Στην Πολωνία, μια ανερχόμενη δύναμη στους κόλπους της ΕΕ, μόνο το 11% είναι υπέρ της αποστολής Πολωνών στρατιωτών αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ και το 84,7% τάσσεται έναντίον όπως έδειξε η πρόσφατα έρευνα της IBRiS για το Rzeczpospolita.

Οι 9 στους 10 εβραίους του Ισραήλ θέλουν πόλεμο

Ενώ όμως οι δυτικές κοινωνίες αντιτίθενται πλειοψηφικά στον πόλεμο, οι Εβραίοι του Ισραήλ έχουν κυριευτεί από φιλοπολεμική φρενίτιδα. Στα μέσα Μαρτίου το 81% των Ισραηλινών υποστήριζαν τον πόλεμο. Αν εστιάσουμε μόνο στους Εβραίους και όχι στους Άραβες τότε το ποσοστό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο καθώς το 92,5% στηρίζουν τον πόλεμο. Σε άλλη δημοσκόπηση, αυτή της JPPI Israeli Society Index έδειξε ότι το 65% των Ισραηλινών πιστεύουν ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να αλλάξει τη Μέση Ανατολή προς το καλύτερο μακροπρόθεσμα.